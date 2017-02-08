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В Сбербанке отмечают повышенный спрос на смарт-терминалы "Эвотор"

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Это гибридные кассовые устройства на базе планшета с OS Android и принтером кассовых чеков. Новый гаджет позволяет быстро решить вопрос с обновлением парка кассовой техники. Специалисты Сбербанка называют пять главных преимуществ нового устройства.

Фото: фото компании

1. Смарт-терминал полностью соответствует требованиям федерального закона N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", согласно которому все данные о продажах теперь должны отправляться в налоговую службу онлайн. Никакого дополнительного обновления устройству не требуется.

2. Приёмка товара и занесение в базу, возврат или списание "Эвотор" совершает за считанные минуты. В "Личном кабинете" предприниматель имеет возможность отследить товарооборот в каждой точке, а также провести аналитику продаж по нескольким показателям (чеки, выручка и так далее).

3. "Эвотор" оперативно предоставляет информацию — данные о работе с терминалом хранятся в защищённом "облаке", и бизнесмен всегда может получить к ним доступ. Также в облачном хранилище содержится база более 1,5 миллиона товарных позиций — при приемке нового товара не нужно вбивать названия и единицы измерения — смарт-терминал распознает их по штрихкоду и предоставит данные.

4. Возможности терминала можно расширить — подключить сканер штрихкодов, денежный ящик, модуль ЕГАИС или терминал для приема карт. С помощью специального модуля клиент сможет расплатиться даже средствами с электронного кошелька.

5. Гаджет позволяет вводить программы лояльности, начислять бонусные баллы постоянным покупателям или предоставлять скидки. Подобные акции доказали свою эффективность, особенно перед праздниками, например, 14 и 23 февраля, 8 марта.

Узнать больше о возможностях смарт-терминала "Эвотор" и приобрести его можно в офисах Сбербанка, которые занимаются обслуживанием юридических лиц. Адрес ближайшего офиса в Самаре вы можете найти на сайте sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы".

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка — на сайте банка www.sberbank.ru.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

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