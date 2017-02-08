БК "Самара-2" проиграл "Парме-2" — 82:85

В среду, 8 февраля, в очередном матче молодежной лиги БК "Самара-2" на выезде встречался с "Пармой-2"

Самарцы сразу же показали серьезность своих намерений: Руслан Абдулбасиров, Николай Бушуев и Владимир Радивоевич за первую минуту принесли гостям 6 безответных очков. А на четвертой минуте после точного броска Филиппа Стойко преимущество "Самары" стало двузначным — 13:3.

Пермякам пару раз удавалось сокращать разницу в счете. Так, в середине второго периода "Самара" вела всего 4 очка — 30:26. Но попадания все тех же Абдулбасирова и Стойко вернули команде 10-очковый задел, с которым она и подошла к большому перерыву — 46:36.

В третьем периоде усилиями разыгравшихся Дмитрия Халдеева и Дмитрия Гусенкова самарцы держались на безопасном расстоянии. Еще за полторы минуты до завершения четверти задел был вполне комфортным: 58:46. Но уже в начале заключительной десятиминутки хозяева впервые в матче вырвались вперед — 61:62.

Несколько минут соперники обменивались выпадами, а затем "Самара", казалось, вернула себе инициативу. И за полторы минуты до финальной сирены она имела "+7" — 81:74. Самарцы были впереди и за 10 секунд до завершения основного времени матча — 82:80, но удача в концовке была явно не на их стороне. Они пропустили от хозяев "2+1", а потом не смогли организовать достойный ответ. 82:85 — первое после Нового года поражение "Самары-2".

В четверг, 9 февраля, команды проведут второй матч, сообщает официальный сайт клуба.