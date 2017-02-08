Lada Vesta прошла испытания по требованиям безопасности пешехода

Впервые в России проведены испытания автомобиля по требованиям безопасности пешехода, сообщил сайт технопарка "Жигулевская долина".
Испытания с участием Lada Vesta прошли 5 февраля на территории технопарка в базовой лаборатории резидента технопарка компании ООО "БИА". В России и странах СНГ это единственный испытательный стенд, на котором можно проводить испытания по защите пешехода.
Испытания прошли с участием представителей ПАО "АвтоВАЗ", ФГУП "НАМИ", газеты "Авторевю" и телеканала "Москва 24".
Как следует из представленного видео, автомобиль Lada Vesta успешно прошел тест "Удар макетом головы ребенка" в контрольных точках на скорости 35 км/ч.
Необходимость испытаний связана с вступлением в силу с 1 января этого года новых требований к пассивной безопасности автомобилей (п. 98, приложения № 2, ТР ТС 018/2011) и отсутствием в РФ оборудования, на котором можно проводить доводочные и сертификационные испытания по методике ГТП № 9.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.