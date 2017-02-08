Lada Vesta прошла испытания по требованиям безопасности пешехода

Впервые в России проведены испытания автомобиля по требованиям безопасности пешехода, сообщил сайт технопарка "Жигулевская долина".

Испытания с участием Lada Vesta прошли 5 февраля на территории технопарка в базовой лаборатории резидента технопарка компании ООО "БИА". В России и странах СНГ это единственный испытательный стенд, на котором можно проводить испытания по защите пешехода.

Испытания прошли с участием представителей ПАО "АвтоВАЗ", ФГУП "НАМИ", газеты "Авторевю" и телеканала "Москва 24".

Как следует из представленного видео, автомобиль Lada Vesta успешно прошел тест "Удар макетом головы ребенка" в контрольных точках на скорости 35 км/ч.

Необходимость испытаний связана с вступлением в силу с 1 января этого года новых требований к пассивной безопасности автомобилей (п. 98, приложения № 2, ТР ТС 018/2011) и отсутствием в РФ оборудования, на котором можно проводить доводочные и сертификационные испытания по методике ГТП № 9.