Поветкин, Лебедев и Харитонов проведут в Самаре мастер-класс

21 апреля Самару посетят легендарные спортмены: боксеры-профессионалы — Александр Поветкин, Денис Лебедев и участник турниров по смешанным единоборствам (ММА) Сергей Харитонов.
На пресс-конференции, которая пройдет в ТЦ "Сила Спорта", Поветкин, Лебедев и Харитонов расскажут о последних значимых событиях в мире единоборств и прозрачности "антидопингового законодательства", о работе с молодежью, популяризации здорового образа жизни и воспитании новых чемпионов, о прошедших и предстоящих боях.
После завершения пресс-конференции все желающие смогут сфотографироваться с бойцами и и получить их автографы.
А в 18:00 в клубе единоборств "Витязь" в том же торговом центре Поветкин, Лебедев и Харитонов проведут для всех желающих и юных самарских спортсменов мастер-класс.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?