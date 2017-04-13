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Единоборства Спорт

Поветкин, Лебедев и Харитонов проведут в Самаре мастер-класс

САМАРА . 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 апреля Самару посетят легендарные спортмены: боксеры-профессионалы — Александр Поветкин, Денис Лебедев и участник турниров по смешанным единоборствам (ММА) Сергей Харитонов.

На пресс-конференции, которая пройдет в ТЦ "Сила Спорта", Поветкин, Лебедев и Харитонов расскажут о последних значимых событиях в мире единоборств и прозрачности "антидопингового законодательства", о работе с молодежью, популяризации здорового образа жизни и воспитании новых чемпионов, о прошедших и предстоящих боях.

После завершения пресс-конференции все желающие смогут сфотографироваться с бойцами и и получить их автографы.

А в 18:00 в клубе единоборств "Витязь" в том же торговом центре Поветкин, Лебедев и Харитонов проведут для всех желающих и юных самарских спортсменов мастер-класс.

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Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 10:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 19:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 11:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

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