Поветкин, Лебедев и Харитонов проведут в Самаре мастер-класс

21 апреля Самару посетят легендарные спортмены: боксеры-профессионалы — Александр Поветкин, Денис Лебедев и участник турниров по смешанным единоборствам (ММА) Сергей Харитонов.

На пресс-конференции, которая пройдет в ТЦ "Сила Спорта", Поветкин, Лебедев и Харитонов расскажут о последних значимых событиях в мире единоборств и прозрачности "антидопингового законодательства", о работе с молодежью, популяризации здорового образа жизни и воспитании новых чемпионов, о прошедших и предстоящих боях.

После завершения пресс-конференции все желающие смогут сфотографироваться с бойцами и и получить их автографы.

А в 18:00 в клубе единоборств "Витязь" в том же торговом центре Поветкин, Лебедев и Харитонов проведут для всех желающих и юных самарских спортсменов мастер-класс.