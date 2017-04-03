Глухонемой житель Сызрани подозревается в покушении на убийство собственного сына

В Сызрани глухонемой местный житель подозревается в покушении на убийство своего 17-летнего сына, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информация о причинении телесных повреждений подростку в квартире одного из домов, расположенных на ул. Гагарина, поступила в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" в конце января текущего года.

По указанному в сообщении адресу прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия, изъяли необходимые для возбуждения уголовного дела улики, установили и опросили возможных свидетелей произошедшего.

В ходе выяснения подробностей случившегося стражи правопорядка установили, что в квартире проживает 17-летний юноша вместе со своим глухонемым отцом 1959 года. В день совершения преступления между родственниками произошел конфликт, в результате которого мужчина схватил нож и нанес им не менее двух ударов сыну в область груди и живота. По словам пострадавшего молодого человека, он самостоятельно вызвал скорую помощь. Медики диагностировали у него непроникающие ранения.

Для уточнения деталей инцидента сотрудники органов внутренних дел привлекли специалиста по сурдопереводу. Предполагаемый злоумышленник признался приглашенному эксперту, что намеренно причинил телесные повреждения своему ребенку с целью не поранить, а убить его.

В настоящее время Следственным управлением СК России по Самарской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство", возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.