В Новокуйбышевске пожарные час тушили горевший трансформатор

В воскресенье, 2 апреля, в 21:11 в Новокуйбышевске на ул. 2 Промышленной горел трансформатор, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Общая площадь пожара составила 50 кв. метров. На тушение выдвинулись 18 человек личного состава и четыре единицы техники.
Возгорание было ликвидировано спустя один час, в 22:09. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора