В Новокуйбышевске пожарные час тушили горевший трансформатор

В воскресенье, 2 апреля, в 21:11 в Новокуйбышевске на ул. 2 Промышленной горел трансформатор, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Общая площадь пожара составила 50 кв. метров. На тушение выдвинулись 18 человек личного состава и четыре единицы техники.

Возгорание было ликвидировано спустя один час, в 22:09. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.