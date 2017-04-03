Полицейские не нашли оснований для возбуждения дела в отношении автоледи, задавившей собаку на Южном проезде

Самарские полицейские не нашли оснований для возбуждения дела в отношении Камилы Сизяковой, жестоко задавившей собаку на Южном проезде, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, инцидент произошел 29 декабря 2016 года. На опубликованной в Интернете видеозаписи с камер наблюдения видно как медленно ехавший белый Peugeot задавил собаку, а затем протащил ее по наледи задним колесом. Водитель не вышел из машины посмотреть, что случилось, а лишь прибавил газ, чтобы переехать "препятствие".

Зоозащитники были возмущены и потребовали наказать злоумышленницу. У многих из них сложилось стойкое мнение, что водитель преднамеренно задавил животное.

Как выяснили правоохранители во время проверки автоледи ежедневно ездит по этому маршруту. В тот день ее машину окружила стая собак, проживающих на данной территории. Она им посигналила, чтобы распугать, и поехала дальше.

О том, что она наехала на животное, женщина не знала. Свидетелей происшествия нет, а оригинал видеозаписи не сохранился. Поэтому оснований для возбуждения уголовного дела не нашли ни полицейские, ни прокуратура.

Ни хулиганства, ни корысти в данном инциденте нет. Прокуратура решение согласовала и оставила без изменений.