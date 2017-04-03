Полицейские не нашли оснований для возбуждения дела в отношении автоледи, задавившей собаку на Южном проезде

Самарские полицейские не нашли оснований для возбуждения дела в отношении Камилы Сизяковой, жестоко задавившей собаку на Южном проезде, сообщает samara.kp.ru.
Напомним, инцидент произошел 29 декабря 2016 года. На опубликованной в Интернете видеозаписи с камер наблюдения видно как медленно ехавший белый Peugeot задавил собаку, а затем протащил ее по наледи задним колесом. Водитель не вышел из машины посмотреть, что случилось, а лишь прибавил газ, чтобы переехать "препятствие".
Зоозащитники были возмущены и потребовали наказать злоумышленницу. У многих из них сложилось стойкое мнение, что водитель преднамеренно задавил животное.
Как выяснили правоохранители во время проверки автоледи ежедневно ездит по этому маршруту. В тот день ее машину окружила стая собак, проживающих на данной территории. Она им посигналила, чтобы распугать, и поехала дальше.
О том, что она наехала на животное, женщина не знала. Свидетелей происшествия нет, а оригинал видеозаписи не сохранился. Поэтому оснований для возбуждения уголовного дела не нашли ни полицейские, ни прокуратура.
Ни хулиганства, ни корысти в данном инциденте нет. Прокуратура решение согласовала и оставила без изменений.
Последние комментарии
Трехнедельный ребенок в сумке-кенгуру? Я вот думаю, силовики должны проверить не от перелома ли шейных позвонков наступила смерть. Потому что еще в роддоме говорят - ребенок не держит головку до двух месяцев и его нельзя носить в рюкзаке-кенгуру. Тут следует привлекать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
это уже перебор. По Лазо 2 балкона уже отвалились, по счастливой случайности никто не пострадал. Сейчас девушке по голове кусок попал, а ведь по той дорожке что идет вдоль домов ходит очень много людей. Когда будут предпринимать меры по укреплению зданий? Ждем первой смерти?
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
На меня 25 февраля глыба упала по адресу Комсомольская 37, с 5 этажа, чудом не попала в голову, сломала руку, в результате раздробленна лучевая кость., месяц провел в больнице, делали операцию.
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))