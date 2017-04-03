Вадим Кужилин и соучастники выплатят мэрии Самары 59 млн рублей

Самарский областной суд признал законным решение о взыскании почти 59 млн руб. с девяти фигурантов громкого дела преступной группы, отчуждавшей жилье из муниципального жилого фонда Самары, под руководством экс-замруководителя департамента управления имуществом Вадима Кужилина, сообщает "Самарское обозрение".
Напомним, Кужилин вместе со своими подчиненными организовал схему вывода квартир из муниципальной собственности. В преступную группу входили сотрудники департамента Роман Любицкий, Михаил Востриков, Павел Сорокин и Надежда Попова, два отставных сотрудника полиции - Ярослав Егоров и Карен Мкртчян
и двое риелторов - Екатерина Ткаченко и Татьяна Кокорина.
В вину им вменили отчуждение в 2011-2012 годах 25 квартир из муниципального жилого фонда, которые оформлялись на асоциальных граждан, а затем перепродавались. Часть квартир удалось вернуть сразу - их просто не успели купить. Всем фигурантам вменили мошенничество в особо крупном размере, а в декабре 2014 г. суд назначил им реальные сроки лишения свободы. Кужилин получил 8 лет колонии общего режима.
Сразу после оглашения приговора департамент управления имуществом Самары попытался в гражданском порядке вернуть квартиры, однако ведомству было в этом отказано в связи с пропуском так называемого искового срока. Тогда департамент вышел в суд с гражданским иском о возмещении ущерба ко всем девяти фигурантам громкого дела. Размер ущерба определялся в долевом порядке: ущерб по каждому конкретному эпизоду делился поровну между лицами, его совершившими.
"Первоначально иск подавался в суд Самарского района, где слушалось громкое дело, но в итоге после нескольких заседаний гражданское дело было передано в Октябрьский район - по подсудности. Сумма иска составляла почти 59 млн руб. - именно такой ущерб, причиненный ДУИ, был ранее установлен приговором суда", - пишет "Самарское обозрение".
Решение по иску ДУИ суд первой инстанции вынес осенью 2016 года. В марте 2017 г. оно прошло апелляционную инстанцию Самарского областного суда и устояло. Требования ДУИ были удовлетворены.
С Вадима Кужилина и шести его подельников - Романа Любицкого, Михаила Вострикова, Павла Сорокина, Ярослава Егорова, Надежды Поповой и Екатерины Ткаченко взыскано по 8,101 млн руб. с каждого. Оставшуюся сумму - около 2,27 млн руб. - возместят ведомству Карен Мкртчян и Татьяна Кокорина.
Последние комментарии
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги