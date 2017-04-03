Вадим Кужилин и соучастники выплатят мэрии Самары 59 млн рублей

Самарский областной суд признал законным решение о взыскании почти 59 млн руб. с девяти фигурантов громкого дела преступной группы, отчуждавшей жилье из муниципального жилого фонда Самары, под руководством экс-замруководителя департамента управления имуществом Вадима Кужилина, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, Кужилин вместе со своими подчиненными организовал схему вывода квартир из муниципальной собственности. В преступную группу входили сотрудники департамента Роман Любицкий, Михаил Востриков, Павел Сорокин и Надежда Попова, два отставных сотрудника полиции - Ярослав Егоров и Карен Мкртчян

и двое риелторов - Екатерина Ткаченко и Татьяна Кокорина.

В вину им вменили отчуждение в 2011-2012 годах 25 квартир из муниципального жилого фонда, которые оформлялись на асоциальных граждан, а затем перепродавались. Часть квартир удалось вернуть сразу - их просто не успели купить. Всем фигурантам вменили мошенничество в особо крупном размере, а в декабре 2014 г. суд назначил им реальные сроки лишения свободы. Кужилин получил 8 лет колонии общего режима.

Сразу после оглашения приговора департамент управления имуществом Самары попытался в гражданском порядке вернуть квартиры, однако ведомству было в этом отказано в связи с пропуском так называемого искового срока. Тогда департамент вышел в суд с гражданским иском о возмещении ущерба ко всем девяти фигурантам громкого дела. Размер ущерба определялся в долевом порядке: ущерб по каждому конкретному эпизоду делился поровну между лицами, его совершившими.

"Первоначально иск подавался в суд Самарского района, где слушалось громкое дело, но в итоге после нескольких заседаний гражданское дело было передано в Октябрьский район - по подсудности. Сумма иска составляла почти 59 млн руб. - именно такой ущерб, причиненный ДУИ, был ранее установлен приговором суда", - пишет "Самарское обозрение".

Решение по иску ДУИ суд первой инстанции вынес осенью 2016 года. В марте 2017 г. оно прошло апелляционную инстанцию Самарского областного суда и устояло. Требования ДУИ были удовлетворены.

С Вадима Кужилина и шести его подельников - Романа Любицкого, Михаила Вострикова, Павла Сорокина, Ярослава Егорова, Надежды Поповой и Екатерины Ткаченко взыскано по 8,101 млн руб. с каждого. Оставшуюся сумму - около 2,27 млн руб. - возместят ведомству Карен Мкртчян и Татьяна Кокорина.