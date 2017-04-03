В Тольятти покажут работы Пабло Пикассо из знаменитой серии Suite 347

В Тольяттинском художественном музее 14 апреля в 16.00 пройдет открытие выставки "ИСКУШЕНИЕ. Пабло Пикассо", сообщила пресс-служба ТХМ.
Проект демонстрирует 105 работ Пикассо из знаменитой серии Suite 347. Они были переведены в литографии и изданы в Германии в 1990-1992 годах.
Издание представляет собой вторую официальную публикацию работ Пикассо этой серии, подготовленную Mulheim Museum (Германия).
Стоимость билетов: 200-300 рублей.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)