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Музеи и выставки Культура

В Тольятти покажут работы Пабло Пикассо из знаменитой серии Suite 347

ТОЛЬЯТТИ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольяттинском художественном музее 14 апреля в 16.00 пройдет открытие выставки "ИСКУШЕНИЕ. Пабло Пикассо", сообщила пресс-служба ТХМ.

Проект демонстрирует 105 работ Пикассо из знаменитой серии Suite 347. Они были переведены в литографии и изданы в Германии в 1990-1992 годах.

Издание представляет собой вторую официальную публикацию работ Пикассо этой серии, подготовленную Mulheim Museum (Германия).

Стоимость билетов: 200-300 рублей.

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