Вечер памяти дирижера Василия Белякова пройдет в самарском Доме актера

В Самаре пройдет вечер памяти дирижера Василия Белякова. Мероприятие начнется 5 апреля, в 16.00, сообщила пресс-служба самарского Театра оперы и балета.

Концерт памяти дирижера, отдавшего 26 лет служению этому театру, пройдет в зале Дома актера (ул. Вилоновская, 24). В программе примут участие коллеги, друзья и родные маэстро.