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Пожары Происшествия

Пожар с трагическими последствиями на ул. Бортмехаников мог произойти из-за неисправности проводки

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный отдел по Кировскому району Самары СК РФ начал доследственную проверку по факту обнаружения тел 87-летней женщины и ее 55-летнего сына при ликвидации пожара в частном доме на ул. Бортмехаников, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: 63.mchs.gov.ru

Напомним, сообщение о пожаре поступило в областной Центр управления в кризисных ситуациях 2 апреля, в 5:25. На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки. Площадь пожара, которому был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС", составила 80 кв. м.

В его тушении, по уточненным данным ГУ МЧС России по Самарской области, участвовали 27 человек, которые использовали семь единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в 6:23. При тушении на месте происшествия были обнаружены тела пожилой женщины и ее взрослого сына.

По данным СУ СК РФ по Самарской области, в рамках доследственной проверки назначены пожаро-техническое и судебно-медицинское исследования.

"По предварительным данным, пожар произошел в результате неисправности электропроводки", — сообщили в следственном ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

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Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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