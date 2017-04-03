Сотрудницу почты из Кротовки уличили в присвоении чужих пенсий

В Отрадном возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи Кротовка, которую подозревают в растрате с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, с 11 по 18 февраля 2017 г. женщина присвоила более 28 тыс. руб., предназначенные для выплаты пенсии двум гражданам. Для этого она предоставила сведения о том, что почтальон якобы уже передал деньги получателю.

Расследование уголовного дела продолжается.

УФПС Самарской области сообщает, что филиал оказывает максимальное содействие правоохранителям в установлении всех причин правонарушения. Виновная сотрудница уже уволена с работы. Присвоенные ею деньги будут возвращены в Пенсионный фонд.