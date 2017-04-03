В Хворостянском районе чиновницу подозревают в получении взятки за выделение субсидии

Сотрудники регионального Следственного комитета 31 марта возбудили уголовное дело в отношении председателя комиссии по рассмотрению бизнес-планов для выделения субсидий в рамках программы стимулирования молодежи при реализации соцпроектов 41-летней Людмилы Суворовой.

По данным источника в правоохранительных органах, о том, что 42-летняя чиновница берет взятки, стало известно во время расследования иного уголовного дела. Информацию проверили, и выяснилось, что в декабре 2015 г. в служебном кабинете директора Центра занятости населения Хворостянского района она получила от трех человек по 235 тыс. рублей. Взамен обещала, что комиссия проголосует "за" выдачу им субсидий, а отчетные документы об их расходовании впоследствии проверять не будут.

Деньги - не более 300 тыс. руб. должны были выделить гражданам 22-30 лет на открытие предпринимательской деятельности в социальной сфере.

Предполагается, что взятка нужна была женщине для организации собственного дела. Вместо этого она стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере", за что ей теперь грозит крупный штраф и от семи до 12 лет лишения свободы.