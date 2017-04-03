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Общество

Самарский осужденный создал в колонии музыкальную группу и ведет передачи на местном ТВ

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сергей Краснов, который отбывает наказание в исправительной колонии №6 строгого режима УФСИН России по Самарской области, планирует принять участие во всероссийском конкурсе песни среди осужденных "Калина Красная". Мужчина готовит сольный номер и параллельно ищет музыкантов в свою группу "Шестой континент". Сколько лет назад он в последний раз ездил на автобусе и почему осужденные так любят музыку "дискотеки 90-х": мифы и правда в истории за колючей проволокой.

Самарский осужденный создал в колонии музыкальную группу и ведет передачи на местном ТВ Самарский осужденный создал в колонии музыкальную группу и ведет передачи на местном ТВ

Высокий, опрятно одетый мужчина в сером свитере встречает корреспондента Волга Ньюс на пороге красивого здания Дворца культуры, что на территории колонии. К слову, строение действительно уникально и не имеет аналогов по размаху среди всех исправительных учреждений страны: красивый фасад с колоннами, большая вывеска - все сделано с размахом.

Глядя на это здание, действительно думается, что это именно "дворец" и название "Дом культуры" для него было бы слишком скромным. А во вторую очередь, когда эмоции остывают, в голове возникает некий диссонанс: как в исправительном учреждении, да еще и строгого режима могло появиться такое заведение. Таким же контрастом в этом здании смотрится и мужчина в сером свитере. Обычный с виду мужчина, но на его одежде незаметная бирка: "Осужденный Сергей Краснов".

"Я работаю здесь завхозом, слежу за местным музеем, раньше сюда к нам, во дворец, часто приезжали знаменитости: разных чиновников видел, Александра Розенбаума, братьев Запашных - они даже своих тигров привозили", - проводит экскурсию по зданию осужденный.

На некоторое время он останавливается около стены, которая увешана репортажными фотографиями, и жестом показывает: действительно, говорит чистую правду.

"В одном из кабинетов базируется моя музыкальная группа, а еще здесь есть своя теле- и радиостудия", - рассказывает заключенный.

Сергей Краснов открывает дверь одного из кабинетов. В очередной раз - удивление. Внутри кабинета оборудована хорошая репетиционная база: большая барабанная установка, несколько гитар и синтезатор.

"Я попал сюда в 2004 году, спустя год организовал группу "Шестой континент". Какое-то время был так называемый золотой состав, но люди выходят на свободу, сами понимаете. У нас даже есть примета: те, кто играет с нами в коллективе, больше никогда не возвращаются в места не столь отдаленные. Недавно вот умер барабанщик - не дожил до освобождения тридцать шесть дней, болел ВИЧ, скончался на территории колонии. Жалко его. Остались мы вдвоем теперь: я и мой коллега, который играет то на синтезаторе, то на гитаре", - рассказывает музыкант.

- Сергей, если не хотите, то можете не отвечать, но за что вы попали сюда? Ведь "за просто так" не приговаривают к пятнадцати годам лишения свободы в колонии строгого режима...

- За грехи мои тяжкие, - Сергей берет паузу и с неохотой отвечает. - Убийство из неприязненных отношений, кража и угон автотранспорта. Мне осталось здесь "сидеть" два года. Я выйду на свободу, когда мне будет ровно пятьдесят лет.

- Получается, что вы видели Самару тринадцать лет назад?

- Да, ровно тринадцать лет назад я в последний раз ездил на маршрутном такси, по-моему, билет стоил рублей шесть, а сейчас сколько?

- Не поверите, но уже 25.

- Как много! У меня была квартира в Постниковом Овраге, а брат, который периодически меня навещает, рассказывает, что там теперь стоят небоскребы. Еще он рассказывает про торговые центры. Когда я сюда попал, их не было в проекте еще даже. Говорят, что ТАМ даже строят новый стадион… Мне очень сложно представить, как изменился город. Ведь здесь, в колонии, я четверть жизни почти провел. Чтобы не сойти с ума, решил заняться делом, а музыку я всегда любил. Начал писать свои песни, тексты к ним, делать аранжировки. Участвовал в конкурсе "Калина Красная" (в 2010 году он, кстати, проходил в Самаре). Помню, как нас, участников, возили в женскую ИК-15. Ох, как там дамы на нас смотрели! Представляете, к ним столько мальчишек привезли, а мы ведь сами еще очень ничего, а поем-то как..."

Сергей Краснов действительно не преувеличивает. Поет он хорошо: сходу может подобрать любую композицию. В единственном в России конкурсе песни среди осужденных "Калина Красная" он участвовал дважды и очень успешно. В этом году опять готовится выступить в финале, который, предположительно, состоится осенью этого года в Волгограде. Перед тем как попасть на сцену, участники проходят региональный отбор, а потом под конвоем отправляются в город, где проходит итоговый этап.

- Какие песни вы любите и правда ли, что в местах не столь отдаленных любят "блатные" композиции?

- Эту чушь придумали люди "по ту сторону стены". Все это - неправда. Может быть, кто-то из осужденных это и слушает, но подавляющее большинство любит нормальные, веселые песни. Вот мой приятель по команде любит группы "Стрелки", "Вирус", он сходит с ума по Ксюше из "Блестящих". Говорит, что когда освободится, то на ней женится. Посудите сами, какой смысл слушать тоскливые песни? Ведь и так тошно. Песни должны быть позитивные, иначе мы здесь все превратимся в брюзжащих старушек".

Осужденные в шутку называют Сергея Краснова "местным Ургантом". Он ведет всевозможные мероприятия и часто в эфире телерадиостанции "КТВ", которая располагается  в соседнем от репетиционной базы кабинете, поздравляет с праздниками.

- Что же будет с телестудией и музыкальной группой, когда вы выйдете на свободу?

- Это все очень здорово, но я хочу домой. Здесь есть люди, которым лучше находиться за колючей проволокой. Тут у них есть крыша над головой, трехразовое питание и занятия, а вот выйдут они в обычную жизнь и будут побираться... У меня, к счастью, другая ситуация. Мне есть куда и к кому идти. Я еще планирую завести детей. Жизнь не заканчивается.

- У вас есть мечта, что-то кроме выхода на свободу?

- Все, кто здесь отбывает наказание, понимают, за что они здесь находятся. Прекрасно понимают - за свой образ жизни. Я хотел бы отмотать время лет на 20-25 назад, но только чтобы сознание осталось, которое сейчас.

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Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

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