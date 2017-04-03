Самара примет участие в Транссибирском арт-фестивале Вадима Репина

Самарская филармония 16 апреля впервые станет одной из площадок международного проекта — Транссибирского арт-фестиваля Вадима Репина.
В его рамках знаменитый скрипач сыграет в сопровождении симфонического оркестра филармонии.
"С огромной радостью жду моего концерта в Самаре, — говорится в видеообращении Вадима Репина. — Впервые в жизни — не часто случается в моей жизни, что я приезжаю в какой-то город впервые. И это как раз тот случай, когда я надеюсь получить массу прекрасных впечатлений, но также надеюсь, что смогу их подарить. Транссибирский фестиваль в гостях в Самаре — для нас это очень важное событие! Я всех заранее приглашаю на концерт и благодарю за Ваше внимание".
Сотни участников, десятки знаменитых музыкантов, многотысячная аудитория зрителей — таков масштаб Транссибирского арт-фестиваля. Музыкальный форум под руководством выдающегося скрипача Вадима Репина за годы своего существования завоевал мировую популярность, стал международным проектом.
Транссибирская магистраль проходит практически через всю нашу страну.
Философия Арт-фестиваля заключается в соединении необъятных расстояний, городов и даже стран при помощи музыкального искусства. Помимо Новосибирска, который является центром фестиваля, Красноярска, Омска и Тюмени площадками фестиваля в 2017 г. станут Москва, Санкт-Петербург, города Японии, Израиля, ряд европейских городов. Теперь в истории фестиваля появится и Самара.
Программа фестиваля длится несколько месяцев. На сцене концертного зала Самарской филармонии 16 апреля симфонический оркестр Самарской филармонии под руководством маэстро Михаила Щербакова и скрипач Вадим Репин дадут большой концерт. В первом отделении оркестр исполнит Симфонию № 4 "Итальянская" Феликса Мендельсона. Во втором отделении прозвучит Концерт № 1 для скрипки с оркестром (соч. 26) Макса Бруха, а также рапсодия для скрипки с оркестром Мориса Равеля "Цыганка".
Вадим Репин родился в 1971 г. в Новосибирске. Играть на скрипке начал в пять лет. Его наставником был знаменитый педагог Захар Брон. Уже в 11 лет Репин стал обладателем Золотой медали на Международном конкурсе имени Венявского. За этим последовали дебюты в Москве и Ленинграде, а затем гастроли в Токио, Мюнхене, Берлине, Хельсинки, нью-йоркском Carnegie Hall. В 1989 г. скрипач стал самым молодым за всю историю победителем Международного конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе.
Сегодня Вадим Репин — один из самых востребованных скрипачей планеты. Его партнеры на сцене — Марта Аргерих, Чечилия Бартоли, Юрий Башмет, Михаил Плетнев, Николай Луганский, Евгений Кисин, Миша Майский, Борис Березовский, Ланг Ланг, Итамар Голан, а сопровождают его лучшие оркестры мира.
В числе дирижеров, с которыми он выступал, — Ашкенази, Башмет, Булез, Бычков, Гатти, Гергиев, Дютуа, Кац, Конлон, Ливайн, Мазур, Мета, Менухин, Мути, Нагано, Ринкявичус, Рэттл, Салонен, Ростропович, Темирканов, Светланов, Спиваков, Федосеев, Чунг, Шайи, В. и Д. Юровские, Янсонс, Н. и П. Ярви и другие.
"Действительно лучший, самый совершенный скрипач из тех, которых я слышал", — отзывался об игре Вадима Репина легендарный скрипач Иегуди Менухин.
Вадим Репин является кавалером Ордена Почетного легиона и, наряду с Ростроповичем, Кабалье, Берганса, Кисиным и Муттер — лауреатом престижной французской национальной премии Les Victoires de la musique classique.
Играет Вадим Репин на скрипке Rode работы Антонио Страдивари (1733).
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!