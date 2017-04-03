Самара примет участие в Транссибирском арт-фестивале Вадима Репина

Самарская филармония 16 апреля впервые станет одной из площадок международного проекта — Транссибирского арт-фестиваля Вадима Репина.

В его рамках знаменитый скрипач сыграет в сопровождении симфонического оркестра филармонии.

"С огромной радостью жду моего концерта в Самаре, — говорится в видеообращении Вадима Репина. — Впервые в жизни — не часто случается в моей жизни, что я приезжаю в какой-то город впервые. И это как раз тот случай, когда я надеюсь получить массу прекрасных впечатлений, но также надеюсь, что смогу их подарить. Транссибирский фестиваль в гостях в Самаре — для нас это очень важное событие! Я всех заранее приглашаю на концерт и благодарю за Ваше внимание".

Сотни участников, десятки знаменитых музыкантов, многотысячная аудитория зрителей — таков масштаб Транссибирского арт-фестиваля. Музыкальный форум под руководством выдающегося скрипача Вадима Репина за годы своего существования завоевал мировую популярность, стал международным проектом.

Транссибирская магистраль проходит практически через всю нашу страну.

Философия Арт-фестиваля заключается в соединении необъятных расстояний, городов и даже стран при помощи музыкального искусства. Помимо Новосибирска, который является центром фестиваля, Красноярска, Омска и Тюмени площадками фестиваля в 2017 г. станут Москва, Санкт-Петербург, города Японии, Израиля, ряд европейских городов. Теперь в истории фестиваля появится и Самара.

Программа фестиваля длится несколько месяцев. На сцене концертного зала Самарской филармонии 16 апреля симфонический оркестр Самарской филармонии под руководством маэстро Михаила Щербакова и скрипач Вадим Репин дадут большой концерт. В первом отделении оркестр исполнит Симфонию № 4 "Итальянская" Феликса Мендельсона. Во втором отделении прозвучит Концерт № 1 для скрипки с оркестром (соч. 26) Макса Бруха, а также рапсодия для скрипки с оркестром Мориса Равеля "Цыганка".

Вадим Репин родился в 1971 г. в Новосибирске. Играть на скрипке начал в пять лет. Его наставником был знаменитый педагог Захар Брон. Уже в 11 лет Репин стал обладателем Золотой медали на Международном конкурсе имени Венявского. За этим последовали дебюты в Москве и Ленинграде, а затем гастроли в Токио, Мюнхене, Берлине, Хельсинки, нью-йоркском Carnegie Hall. В 1989 г. скрипач стал самым молодым за всю историю победителем Международного конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе.

Сегодня Вадим Репин — один из самых востребованных скрипачей планеты. Его партнеры на сцене — Марта Аргерих, Чечилия Бартоли, Юрий Башмет, Михаил Плетнев, Николай Луганский, Евгений Кисин, Миша Майский, Борис Березовский, Ланг Ланг, Итамар Голан, а сопровождают его лучшие оркестры мира.

В числе дирижеров, с которыми он выступал, — Ашкенази, Башмет, Булез, Бычков, Гатти, Гергиев, Дютуа, Кац, Конлон, Ливайн, Мазур, Мета, Менухин, Мути, Нагано, Ринкявичус, Рэттл, Салонен, Ростропович, Темирканов, Светланов, Спиваков, Федосеев, Чунг, Шайи, В. и Д. Юровские, Янсонс, Н. и П. Ярви и другие.

"Действительно лучший, самый совершенный скрипач из тех, которых я слышал", — отзывался об игре Вадима Репина легендарный скрипач Иегуди Менухин.

Вадим Репин является кавалером Ордена Почетного легиона и, наряду с Ростроповичем, Кабалье, Берганса, Кисиным и Муттер — лауреатом престижной французской национальной премии Les Victoires de la musique classique.

Играет Вадим Репин на скрипке Rode работы Антонио Страдивари (1733).