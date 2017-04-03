В Самаре состоится премьера "Витязя в тигровой шкуре" композитора Александра Изосимова

В Самарской филармонии 8 апреля в 18.30 состоится премьера Симфонических моментов "Витязь в тигровой шкуре" композитора Александра Изосимова, посвященных грузинскому поэту Шота Руставели.

Александр Изосимов — известный российский композитор, выпускник Ленинградской консерватории, ученик народного артиста России Бориса Тищенко. В 1993 г. Изосимов изобрел метод сочинения музыки "дышащий лад", высокую оценку которому дал Альфред Шнитке во время показа в Гамбургской консерватории. Прославленный мэтр пригласил молодого автора на интервью с ним, которое снимало Кельнское телевидение.

Произведения Изосимова звучат в России и за рубежом. Среди исполнителей — ведущие солисты мировых оперных театров: Геннадий Беззубенков, Олеся Петрова, Маргарита Грицкова, Мария Людько, Мария Литке; виртуозы инструменталисты: скрипач Владислав Песин, пианистка Галина Сандовская; гастролирующие коллективы: Уральский государственный камерный хор под управлением Владислава Новика и Московский ансамбль современной музыки; симфонические оркестры Санкт-Петербурга и Самары.

Творчество композитора стало предметом научного исследования, ему посвящены десятки научных статей. В 2013 г. музыковед Наталия Климова защитила диссертацию "Музыка Александра Изосимова: парадигма света".

В списке сочинений композитора: опера "Потерянный рай", балет "Избранник", кантата "Куликовская битва" для хора и оркестра, симфония, четыре инструментальных концерта (фортепианный, два скрипичных и виолончельный), симфонические образы "Лики", "Иаония. Брагодарность Жизнедателю" для хора, органа и камерного оркестра, 12 хоров a cappella, "Химеры" для ансамбля инструментов, два струнных квартета, две cонаты (фортепианная и виолончельная), секстет "Когда душа моя была облаком", трио "Боги легконоги", дуэт Infernale, фортепианный цикл "Превращение", "Царевна-Лебедь" для фортепиано, сорок вокальных произведений.

Международную известность получили вокальный цикл "Песни прекрасного пришельца", хоровая поэма "Сопереживание душе" для хора a cappella, виолончельная соната.

Традиция классиков русской музыки была творчески продолжена композитором в оркестровом сочинении "Витязь в тигровой шкуре", написанном по мотивам эпической поэмы великого грузинского поэта XII века Шота Руставели. Произведение вызвало к жизни новую форму: симфонические моменты. Это крупная циклическая музыкальная форма, для которой характерно свободное от конкретики, обобщенное, концентрированное отображение духа литературного источника.

Кроме "Витязя в тигровой шкуре" прозвучит Сценическая кантата "Кармина Бурана" Карла Орфа.

В концерте примут участие симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова, сводный хор (Хоровая капелла "Аура" им. Пахомова, Академический хор "Резонанс" СГИК, Академический хор Vivat СУ), а также солисты — Оксана Антонова (сопрано), Антон Кузенок (тенор) и Вадим Зубков (баритон).