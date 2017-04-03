Сельскохозяйственная отрасль губернии остается в числе приоритетных для развития

Благодаря целенаправленным мерам господдержки, региональный агропромышленный комплекс в последние годы демонстрирует устойчивое развитие. Выпуск продукции сельского хозяйства в 2016 году во всех категориях хозяйств, по данным Самарастата, составил 110,6 млрд рублей, или 113,2% в сопоставимой оценке к уровню 2015 года.

Молоко и мясо

Прошлый год был отмечен рекордным урожаем зерновых, в то же время он был непростым для животноводческой отрасли. Об этом говорил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области А. П. Попов на расширенном заседании коллегии министерства, которое состоялось 29 марта.

"Мы сохранили общие положительные тенденции, и в целом по области показатели по производству мяса и молока выполнены, — сказал А. П. Попов. — Нужно акцентировать меры господдержки на животноводческой отрасли, и прежде всего на молочном скотоводстве, которое, на мой взгляд, сегодня имеет очень хорошие перспективы". Для определения приоритетов развития молочного животноводства создана рабочая группа при комитете губдумы по сельскому хозяйству. На первом заседании группы 21 марта обсуждалась разработка дорожной карты "Развитие молочного скотоводства в Самарской области".

Среди факторов, ставших причиной некоторого снижения поголовья коров, были названы затратность отрасли молочного животноводства по сравнению с растениеводством, решение руководителей хозяйств избавиться от поголовья, имеющего низкую продуктивность, увеличение случаев возникновения очагов бруцеллеза КРС и другие факторы. В хозяйствах всех категорий губернии в минувшем году было произведено 448 тыс. тонн молока (102% к уровню 2015 года). Растут показатели продуктивности дойного стада, что связано с увеличением удельного веса племенного скота в хозяйствах. Средняя молочная продуктивность в сельхозорганизациях составляет 5160 кг молока.

На этой неделе депутаты губдумы одобрили поправки в закон об облбюджете-2017, они касаются перераспределения средств по линии регионального Минсельхоза. В частности, предлагается перенаправить 24,3 млн рублей на областную программу устойчивого развития сельских территорий, еще 41,6 млн рублей пойдут на поддержку племенных организаций в рамках решения государственной задачи по увеличению производства молока и мяса.

В основе эффективного и рентабельного животноводства лежит племенное дело. Сегодня в Самарской области племенное направление развивается в 30 организациях — это молочное и мясное животноводство, птицеводство, свиноводство и овцеводство. Удельный вес племенного скота в общем количестве сельскохозяйственных животных за последние пять лет вырос в полтора раза и составляет 16,5%. Закупка племенного скота, произведенного в губернии, обходится региональным аграриям почти в половину стоимости — остальное платит область. Регион является редким примером в России, где племенному делу оказывается максимальная поддержка.

Кредит на посевную

Серьезные усилия аграриев сегодня сосредоточены вокруг подготовки к посевной. Как отметил глава областного Минсельхоза, в этом году система мер господдержки в части кредитования АПК будет носить переходный характер. Банки выдают аграриям краткосрочные кредиты под 5%, при этом государство возмещает затраты непосредственно банкам, а не заемщикам, как было раньше. Заявки на кредиты рассматриваются на федеральном уровне, что приводит к задержкам в получении кредитных средств. Депутаты Самарской губернской думы подготовили обращение в Госдуму России с предложением перевести рассмотрение заявок на региональный уровень. Ожидается, что такой механизм заработает со следующего года.

В этом году Сбербанк прогнозирует выдачу кредитов сельхозтоваропроизводителям области на проведение весенних полевых работ в объеме более 1,5 млрд рублей.

Как сообщили в Россельхозбанке, с момента запуска нового механизма льготного кредитования Самарский филиал банка заключил договоров с сельхозпредприятиями региона на сумму более 1,3 млрд рублей. По мнению специалистов Россельхозбанка, главная проблема, как правило, в том, что клиент предоставляет документы в последний момент, причем комплект документов неполный либо содержит ошибки. В этом случае процедура кредитования может потребовать дополнительного времени, необходимого для рассмотрения заявки потенциального заемщика, согласования лимита и уже после этого — включения в реестр заявок на льготное кредитование. По словам главы областного аграрного ведомства, новая система кредитования представляет собой наибольшую проблему в период подготовки к весенним полевым работам.

А. П. Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

— Мы стараемся ускорить диалоги аграриев с банками и механизм прохождения документации, а также отслеживаем лимиты, установленные Самарской области по льготному кредитованию. Общая сумма лимитов составляет 480 млн рублей, это позволяет нам прокредитовать наши хозяйства на 4,5 млрд рублей по льготной системе. На сегодня 2,6 млрд рублей хозяйствам уже выдано.