Вопреки обстоятельствам хозяйство Александра Валочкина развивается, растет и модернизируется

Хозяйство А.В. Валочкина, преодолевая типичные для российских фермеров препятствия, предлагает жителям Самарской области неожиданные экологические чистые продукты.

Вопреки обстоятельствам

Хозяйство А. В. Валочкина, что на въезде в село Мосты Пестравского района, из года в год сталкивается с трудностями, хорошо знакомыми всем фермерам. Но этому КФХ удается из года в год развиваться, расти и модернизироваться.

В сезон около 4000 га территории Валочкина оказываются засеяны ячменем, пшеницей, рыжиком, соей, овсом, кукурузой и подсолнечником. В нашей зоне рискованного земледелия выращивать что-либо — всегда риск, да еще и цены меняются непредсказуемо. Но более тридцати работников Валочкина трудятся, чтобы даже при жестких погодных условиях урожайность была достойной. В прошлом году природа была благосклонна, дела шли в гору. Но едва ли показатели были бы в полтора раза выше обычного, не работай в хозяйстве настоящие мастера.

В эти дни среди вынужденных неприятных хлопот А. В. Валочкина — кредитование. "В последние три года стало сложнее взять кредит, — рассказывает он. — Решение принимается только в Москве. Ну разве это дело, когда заявка на кредит рассматривается в течение двух месяцев? А на льготный и того дольше". Электроэнергия обходится хозяйству едва ли не вдвое дороже, чем рядовому городскому потребителю — более шести рублей за киловатт. При том, что в КФХ Валочкина почти круглогодично работает маслобойный цех, потребляющий 70 киловатт в час, в прошлом году ему пришлось отдать за одно лишь электричество пугающую сумму — под миллион.

С газом другая беда. Несколько лет назад Валочкин построил птичник. На его отапливание дорогим дизельным топливом уходило порядка 80 тысяч рублей в сезон. Предприниматель инициировал перевод птичника на газовое отопление, и пожалел об этом не раз. "Чего только не было. Создание проекта, согласование, дополнительные требования, строительство и приемка. На все ушло ровно четыре года, а потрачено свыше миллиона рублей. В итоге газовое отопление при моей жизни не окупится. Газ я запустил для внуков, — невесело шутит А. В. Валочкин и добавляет. — Да и в других хозяйствах сушилки работают по-прежнему на дизтопливе, про газ никто и не думает".

В отличие от энергетиков, с министерством сельского хозяйства удается найти взаимопонимание. "К Минсельхозу претензий нет — там работают адекватные, понимающие свое дело люди. Даже те трудности, которые принес нам их грант — вина не их, а заведенного порядка. В целом, они нам очень помогли. Например, с субсидиями на покупку техники".

Проблемы сезонной работы

Главную трудность Валочкин видит в том, чтобы удержать сотрудников хозяйства зимой. Чем, например, заниматься вне сезона механизатору? Зачастую работники КФХ вынуждены осенью вставать на биржу труда и до весны держаться на пособии. "Мощные мужики 30-40 лет полгода ничего не делают. Лично для меня это — катастрофа. А для страны? — говорит Валочкин. — А были бы энергоресурсы доступнее, народ бы делом был занят". Для своего хозяйства он нашел эффективные решения, позволяющие поддерживать круглогодичную занятость. Так, в птичнике, которым управляет сын Сергей, каждый год выращивается сто тысяч голов цыплят, и из них 80-90 тыс. продаются подрощенными цыплятами. Они реализуются под заказ по близлежащим районам Самарской и Саратовской областей. Популярность обусловлена высоким качеством птицы — ведь цыплята питаются тем, что выращено здесь же, на полях, почти без добавок. Оставшиеся 10 тысяч выращивают в хозяйстве. "На выходе — это настоящая деревенская курица, весом от трех килограммов", — подчеркивает Валочкин.

И все же увеличивать количество реализуемого цыпленка хозяйство не планирует. Другое дело — гусей. Спрос на них огромный, особенно под Новый год, и в ближайшем будущем Валочкин планирует выстроить гусятник побольше вместо заброшенных скотобаз.

Новая торговая марка

Другой амбициозный проект — маслобойня. Здесь Александр Владимирович взял на себя смелость не идти по пути наименьшего сопротивления, а предложил Самарской области продукт, который отлично знает Пестравский район — сафлоровое масло. Близкое по составу к оливковому, оно производится методом горячего прессования из семян сафлора красильного. Вкусовые свойства масла таковы, что оно подчеркивает вкус блюд при жарении или же добавляет им приятный мягкий оттенок. Cафлоровое масло способствует выводу "плохого" холестерина из организма, помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и нормализует обмен веществ. Валочкину даже предлагали продавать масло в аптеках. Но с большей вероятностью сафлоровое масло под торговой маркой Valochke появится в продуктовых торговых сетях.

В эти дни предприниматель ведет переговоры с магазинами "Пеликан" и "Пчелка". На случай успешного их исхода уже готовы к отправке на прилавки 20 тысяч стеклянных бутылочек. Стоит такое масло дороже подсолнечного, но все же значительно дешевле оливкового. А чтобы убедиться в его преимуществах, достаточно лишь один раз попробовать.

Именно смелость, с которой КФХ Валочкина встречает трудности, выгодно отличает его от многих других предпринимателей в сфере сельского хозяйства. Никакие проблемы и риски не останавливают деятельного фермера перед тем, чтобы неуклонно развиваться. Вот и на будущий год А. В. Валочкин запланировал расширение — собирается строить и новый птичник, и новый склад. И кто знает, не прославится ли вскоре село Мосты на всю страну благодаря замечательному сафлоровому маслу.