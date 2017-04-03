В хозяйстве "Нива" сейчас главная забота - подготовка техники к сезону. Началась она еще с прошлого года, когда ремонтировали оборудование, планировали, какие машины приобрести. За две недели, оставшиеся до старта полевого сезона, надо все успеть. И судя по тому, как спокоен руководитель хозяйства В.М.Дубровин, с поставленной задачей механизаторы справятся.

Как живешь, "Нива"?

О молочной ферме "Нива" из Ставропольского района Самарской области мы рассказывали летом 2015 года. К тому моменту она уже вошла в число лидеров молочного животноводства региона, работала по современным стандартам племенного животноводства и стала одним из учредителей Ассоциации производителей КРС голштинской породы РФ. С директором ЗАО "Нива" В.М.Дубровиным мы долго толковали о том, с чего начиналось возрождение хозяйства в 2010 году, и о том, как закупали элитный скот в "Велесе", строили новые коровники, занимались заготовкой кормов. Особенностями молочной экономики с нами делилась заместитель директора по животноводству и развитию предприятия ЗАО "Нива" И.В.Ускова.

Сегодня, спустя полтора года, мы снова приехали в хозяйство, чтобы узнать, как идут дела в по-прежнему непростых экономических условиях, удается ли реализовывать планы.

Посевная на носу

Вячеслав Михайлович встретил нас на площадке, где шла подготовка техники к работам. "Вот купили в этом году новый дискатор. Он уравновешивает плотность почвы перед посевом. Это повышает плодородие и уменьшает энергозатраты на ее обработку", - делится насущным В.М.Дубровин. В этом году на поля хозяйства выйдут новые тракторы, посевные агрегаты, культиваторы, чтобы обеспечить ферму кормами. Произойдет это числа 10 апреля, если позволит погода. Озимые перезимовали хорошо, так что есть надежда, что хозяйство будет с кормами. Посевная техника задействована две-три недели в году, стоит недешево, но без нее - никуда. Вот и приходится хозяйству брать кредиты на ее покупку. Деньги дорогие - под 14,69 процента. А что делать? Техника нужна, удобрения нужны. Весна ждать не будет.

"Посевная - самая ответственная и сложная пора в хозяйстве, а толковых агрономов не хватает, - сетует директор. - Не идет молодежь на эту специальность. Ветеринары еще есть, а с агрономами - проблема". Она не нова, тянется много лет и связана с сокращением в сфере образования, спадом в развитии сельхозпроизводства, который пришелся на перестроечные времена. Вот и приходится одному молодому агроному Николаю Ухватову и за корма, и за семеноводство отвечать. Хвалит его директор - справляется парень, но второй агроном все равно нужен.

Сказать, что молодежь совсем не идет в сельхозпроизводство, нельзя. В прошлом году в хозяйство приняли двух молодых специалистов: один - ветеринар, другой - зоотехник. Работают с полной отдачей - глаза горят. Им в хозяйстве по квартире дали. Любимая работа, Тольятти рядом - отличная перспектива.

Круглогодичный цикл

Все, что делают специалисты хозяйства, служит единственной цели - развитию молочной фермы. Здесь нет пиков и спадов - цикл непрерывный, поэтому заботы требует неусыпной, ежечасной. На довольствии в хозяйстве 490 фуражных коров и около 600 телят. С 2014 года началось пополнение стада "своими" телятами. В заботу о чистокровных голштинках входят выверенный в граммах корм, ветеринарное обслуживание, создание условий для проживания, зачатия и разрешения от бремени. Забота о здоровье животных здесь во главе угла. Сегодня ферма ежедневно дает 11,5 тонны молока. Ежемесячные контрольные дойки позволяют отслеживать степень "отзывчивости" на уход и порой заставляют удивляться даже животноводов. В специальной группе от рекордсменок получают до 60 л отличного молока в сутки. Это в два раза больше, чем в среднем на корову по хозяйству.

Полтора года назад, как раз в то время, когда мы приезжали, в хозяйстве шло строительство фермы. Сегодня экспертизу проходит проект строительства следующей - на 400 голов. Ее планируют поднять уже в этом году.

Ради будущего

Сохранить поголовье и увеличить продуктивность стада - то, ради чего работает весь коллектив. С самого начала в хозяйстве был взят верный курс на европейские стандарты молочного животноводства, которые включают правильный подбор персонала, выбор для разведения животных с безупречной генетикой, создание комфортных условий содержания, сбалансированное питание и баланс затрат и доходов. Ради продвижения такого подхода создавалась Ассоциация производителей КРС голштинской породы РФ, одним из соучредителей которой в свое время стала "Нива".

Животноводы нуждаются в постоянной подпитке информацией о новых методиках и технологиях, в обмене опытом. И членство в ассоциации дает им эту возможность. Сегодня в ассоциации уже 12 хозяйств со всей России, которые не просто помогают друг другу развивать хозяйства, но и готовы выступить инициаторами по изменению племенного законодательства, которое назрело уже давно.

Сегодня самая большая проблема племенного животноводства - создание стандартов и кредитование. "Чтобы хозяйства развивались, нам необходимо оперативное получение кредитов. Господдержки в виде субсидий на молоко и биоматериал для развития не хватает. Кредиты дороги и недоступны. Необходимо более действенное участие государства в регулировании этого процесса, - считает И.В.Ускова. - Членство в ассоциации помогает нам развивать отрасль. Мы входим в состав рабочей группы Минсельхоза, где обсуждаем вопросы развития племенного дела, и сегодня уже можем инициировать изменения в законодательстве, говорить о введении современных параметров и стандартов, без которых сложно двигаться вперед. Производство молока при правильном подходе - рентабельный бизнес. Его не зря называют белым золотом".

Ну, а пока эти проблемы решаются, "Нива" продолжает строить планы по развитию. Часть земель хозяйства вошла в ТОР "Тольятти". Резиденты ТОР будут иметь льготы при реализации проектов. Растениеводство и животноводство прописаны в списке разрешенных видов деятельности на ТОР в числе первых. "Нива" уже задумалась над строительством объектов по переработке сельхозпродукции и приглашает инвесторов. В планах - строительство завода по глубокой переработке зерна, производству круп, других продуктов питания. Здесь будет построен молочный комбинат, крупная ферма на 8000 голов. Хозяйство планирует заняться овощеводством в защищенном грунте. Общая сумма инвестиций - от 150 млн до 5 млрд рублей.

В.М.Дубровин, директор ЗАО "Нива":

- Мы занимаемся кормами, семенами, разведением элитного скота и производством молока. И перспективу развития видим только в создании перерабатывающих производств. На наших землях, вошедших в ТОР "Тольятти", планируем строить молочный комбинат, производство безотходной переработки зерна и приглашаем к сотрудничеству инвесторов.