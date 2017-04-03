Общественники Большечерниговского района обсудили новые меры соцподдержки

В четверг, 30 марта, представители общественных организаций района встретились, чтобы обсудить крайне актуальную и социально значимую для большечерниговцев тему - о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при переходе на денежную компенсацию по оплате ЖКУ.

Встречу открыла председатель общественного совета по общественному контролю Галина Набатова, предоставив слово главе района Тамаре Перовой.

Глава муниципалитета подчеркнула, что обстановка в этой сфере сегодня нагнетается, скорее, от незнания, чем от самой проблемы.

Тамара Константиновна заметила, что "губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин убедительно просил осознать, что процессы по социальной поддержке граждан, все изменения действуют в настоящее время в режиме изучения, обсуждения. Вот почему перед нашими общественниками стоит задача поделиться своими мнениями, пожеланиями, полученными от наших граждан, которые обязательно будут учтены, если они реально помогут улучшить жизнь населения района и губернии в целом".

Прежде чем перейти к обсуждению поставленного вопроса, перед собравшимися выступила начальник территориального отдела Южного округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Светлана Елхимова.

Она подробно рассказала о современных подходах к предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий жителей Самарской области. С огромным вниманием и интересом члены общественного совета, общества ветеранов, инвалидов, старосты и депутаты сельских поселений знакомились с достаточно сложной ситуацией в демографии, когда рост числа граждан старшего поколения нетрудоспособного возраста намного опережает увеличение среди подрастающего поколения, а значит, не происходит восстановления трудовых ресурсов.

Участники собрания узнали, что в Самарской области предусмотрено 126 социальных выплат, на которые в 2017 г. из бюджета области выделено 15 млрд рублей, и только 17 выплат осуществляются с учетом нуждаемости.

Основные получатели поддержки от государства - люди старшего возраста, в то время как семьи с детьми, в большинстве своем имея доход ниже прожиточного минимума, из-за минимального размера социальных пособий (они не пересматривались около семи лет) не имели достаточной помощи. Именно это и вызвало необходимость перехода от принципа категорийности к принципу нуждаемости.

Все присутствующие согласились с таким подходом, ведь поддержка от государства для многодетных семей, детей, воспитывающихся в неполных, приемных семьях, должна стать реальным дополнительным источником дохода.

Затем Светлана Елхимова представила вниманию представителей общественности района порядок перехода на получение денежных компенсаций за жилищно-коммунальные услуги.

Она отдельно остановилась на таком усложняющем ситуацию факте, как задержка выплат по данной мере поддержки, которую никто не отменял. По причинам порой объективного (льготник сменил место жительства, несвоевременно оплатил ЖКУ), а иногда и субъективного характера (отсутствие должного отношения ресурсных организаций к предоставлению необходимых для начисления выплат сведений), некоторые граждане до настоящего времени не получили эту поддержку в полном объеме. Но, заверила Светлана Ивановна, эта ситуация в ближайшее время должна обязательно выправиться.

В ходе собрания активно обсуждалась такая мера, как прекращение выплат ветеранам труда, ветеранам Самарской области, реабилитированным гражданам, продолжающим свою трудовую деятельность.

От ветеранских организаций района поступило предложение, что вышеуказанным категориям граждан, осуществляющим трудовую деятельность при условии их совокупного среднемесячного дохода (складывающегося из пенсии и заработной платы), не превышающего 19,5 тыс. рублей, такую льготу сохранить.

Александр Гаранин, член совета по общественному контролю, общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Большечерниговском районе выразил обеспокоенность о гражданах, достигших 80-летнего возраста, которые в большинстве своем относятся к какой-либо льготной категории, будь то ветеран труда, ветеран войны - труженик тыла и т.д.

Александр Николаевич заметил, что порой их пенсия и может превышать установленный предел в 19500, но эти люди очень болезненно реагируют на такие меры, их не очень много, и предложил сохранить единые денежные выплаты этим гражданам независимо от размера получаемой пенсии.

Эти предложения были оформлены в виде решения совета по общественному контролю при администрации района и направлены в территориальный отдел Южного округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.