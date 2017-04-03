Начался суд по делу о предложении посредничества в передаче взятки судье президиума ВС РФ

В понедельник, 3 апреля, суд Ленинского района Самары начал рассмотрение уголовного дела московского адвоката Алексея Ярзуткина и председателя совета отделения Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам Александра Ильина. Их обвиняют в предложении посредничества при передаче взятки в особо крупном размере (а именно - 13,5 млн рублей). Взятка предназначалась не установленному следствием судье.
Валентине Васильевой в 2017 г. исполняется 76 лет. 20 из них она руководила строительной организацией "Истоки", имеет звание ветерана труда и заслуженного строителя. Говорит - начинала "с низов", потом "доросла" до начальства. Несколько лет назад в фирму, которую Васильева возглавляла (сейчас женщина на пенсии), пришли ревизоры из налоговой службы.
"Проверка УФНС выявила пени и штрафы на 40 млн рублей, - рассказала на первом заседании суда Васильева, приглашенная в качестве свидетельницы. - Мы обжаловали итоги проверки в Арбитражном суде Ульяновска, но проиграли".
Решение было обжаловано также в Казанском окружном арбитражном суде, но с аналогичным результатом.
А далее про ситуацию узнал знакомый Васильевой, "который вкладывал деньги в компанию", Ануфриев. Он познакомил женщину с Ильиным, сказав, что тот может помочь. Последний помочь согласился и познакомил Васильеву с адвокатом Ярзуткиным.
"Через некоторое время Васильевой было предложено передать деньги в качестве взятки судье президиума Верховного Суда РФ за вынесение решений об отмене постановлений прошедших судов, - рассказал Волга Ньюс адвокат пенсионерки Александр Паулов. - Она, поняв, что это незаконно, обратилась в правоохранительные органы".
По версии следствия, Васильева должна была передать Ильину и Ярзуткину 13,5 млн руб. (10 из которых - судье, а 3,5 - посредникам). 28 июля 2016 г. обвиняемые получили от Васильевой часть требуемой взятки - 125 тыс. руб. и муляж еще 5 млн 375 тыс. рублей. Сразу после этого, с поличным, их задержали.
Алексей Ярзуткин вину признал полностью.
"Александр Ильин вины не признает, - рассказал адвокат второго подсудимого Олег Анашкин. - У нас позиция такая. Между Ильиным и Васильевой был составлен агентский договор, по которому она должна была передать деньги в качестве оплаты услуг. Ильин считал, что часть этих денег идет на оплату услуг адвокатской конторе, а вовсе не в качестве взятки судье".
Известно, что в уголовном деле есть аудиозаписи телефонных разговоров, они должны быть оглашены на следующих заседаниях суда.
"Подсудимым грозит лишение свободы на срок до семи лет с крупным штрафом", - прокомментировала государственный обвинитель по делу Юлия Алексеева.
Последние комментарии
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги