Начался суд по делу о предложении посредничества в передаче взятки судье президиума ВС РФ

В понедельник, 3 апреля, суд Ленинского района Самары начал рассмотрение уголовного дела московского адвоката Алексея Ярзуткина и председателя совета отделения Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам Александра Ильина. Их обвиняют в предложении посредничества при передаче взятки в особо крупном размере (а именно - 13,5 млн рублей). Взятка предназначалась не установленному следствием судье.

Валентине Васильевой в 2017 г. исполняется 76 лет. 20 из них она руководила строительной организацией "Истоки", имеет звание ветерана труда и заслуженного строителя. Говорит - начинала "с низов", потом "доросла" до начальства. Несколько лет назад в фирму, которую Васильева возглавляла (сейчас женщина на пенсии), пришли ревизоры из налоговой службы.

"Проверка УФНС выявила пени и штрафы на 40 млн рублей, - рассказала на первом заседании суда Васильева, приглашенная в качестве свидетельницы. - Мы обжаловали итоги проверки в Арбитражном суде Ульяновска, но проиграли".

Решение было обжаловано также в Казанском окружном арбитражном суде, но с аналогичным результатом.

А далее про ситуацию узнал знакомый Васильевой, "который вкладывал деньги в компанию", Ануфриев. Он познакомил женщину с Ильиным, сказав, что тот может помочь. Последний помочь согласился и познакомил Васильеву с адвокатом Ярзуткиным.

"Через некоторое время Васильевой было предложено передать деньги в качестве взятки судье президиума Верховного Суда РФ за вынесение решений об отмене постановлений прошедших судов, - рассказал Волга Ньюс адвокат пенсионерки Александр Паулов. - Она, поняв, что это незаконно, обратилась в правоохранительные органы".

По версии следствия, Васильева должна была передать Ильину и Ярзуткину 13,5 млн руб. (10 из которых - судье, а 3,5 - посредникам). 28 июля 2016 г. обвиняемые получили от Васильевой часть требуемой взятки - 125 тыс. руб. и муляж еще 5 млн 375 тыс. рублей. Сразу после этого, с поличным, их задержали.

Алексей Ярзуткин вину признал полностью.

"Александр Ильин вины не признает, - рассказал адвокат второго подсудимого Олег Анашкин. - У нас позиция такая. Между Ильиным и Васильевой был составлен агентский договор, по которому она должна была передать деньги в качестве оплаты услуг. Ильин считал, что часть этих денег идет на оплату услуг адвокатской конторе, а вовсе не в качестве взятки судье".

Известно, что в уголовном деле есть аудиозаписи телефонных разговоров, они должны быть оглашены на следующих заседаниях суда.

"Подсудимым грозит лишение свободы на срок до семи лет с крупным штрафом", - прокомментировала государственный обвинитель по делу Юлия Алексеева.