БК "Самара-2" проиграл второй матч в Красноярске - 67:68

В понедельник, 3 апреля, в очередном матче молодежной лиги "Самара-2" на выезде встречалась с "Енисеем-2".

"Самара-2" некоторое время не могла поймать игру в нападении: более половины стартового периода очки удавалось набирать только с линии штрафных. Хозяева захватили инициативу и получили небольшое, в три-пять очков, преимущество. И даже после того как на шестой минуте Дмитрий Гусенков, наконец, забил с игры, нагнать сибиряков не получалось. С минимальной разницей уступив в первой четверти, самарцы во второй вроде бы наладили дело с набором очков - но соперник все так же держался чуть впереди.



Переломить ситуацию в свою пользу гости смогли в конце третьего периода. За пару минут они организовали рывок 13:2 (семь очков на счету Дмитрия Халдеева, который реализовал в том числе и первую же в сезоне дальнюю попытку) и превратили "44:37" на табло в "46:50". И хотя заключительную десятиминутку соперники начали при ничейном счете, а затем красноярцы и вовсе вернули себе лидерство (52:53), "Самара" уже набрала ход.



Николай Бушуев, Владимир Радивоевич и Филипп Стойко вновь вывели "Самару-2" вперед. И она удерживала преимущество вплоть до последних секунд матча. В концовку команды входили при "+5" в пользу гостей. И хотя хозяева постепенно отыграли четыре очка, судьба матча была в руках самарцев. Но случилось необъяснимое. При "+1" (67:66) за восемь секунд до финальной сирены Николай Бушуев дважды промахнулся с линии штрафных. Подбор достался Никите Иванову, на котором тут же нарушили правила - но и он не смог реализовать ни одной из двух попыток с линии.



На спасение красноярцам оставалось четыре секунды - и этого им хватило. 67:68 - "Самара-2" терпит досадное поражение.



Из Красноярска "Самара-2" переедет в Химки, где проведет два матча 5 и 6 апреля, сообщает официальный сайт клуба.