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Занятость Экономическая политика

В рамках соглашений с торговыми сетями в регионе за год создано 1,2 тыс. рабочих мест

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках соглашений с торговыми сетями в Самарской области за 2016 г. было создано 1,2 тыс. дополнительных высокотехнологичных рабочих мест.

Такие данные озвучил региональный министр экономического развития, инвестиций и торговли.

По данным ведомства, сейчас подобные соглашения заключены со многими торговыми сетями - METRO Cash and Carry, "Тандер" (магазины "Магнит") и X5 Retail Group ("Перекресток", "Карусель", "Пятерочка"), ООО "Элит" ("Пчелка", "Карамель"). В ближайшее время будет подписано соглашение с сетью магазинов "Белый пеликан".

"В рамках импортозамещения присутствие российских товаров в торговых сетях региона значительно расширилось. Почти везде оно составляет 95-98%, из них региональных - от 30 до 40%. Задача министерства - сориентировать предприятия торговли исходя из возможностей производителей. Но в конечном счете за присутствие товара в сети голосует конечный покупатель", - прокомментировал руководитель департамента торговли и потребительского рынка минэкономразвития Дмитрий Харчев.

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 13:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 19:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 21:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 19:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 23:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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