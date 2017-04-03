В рамках соглашений с торговыми сетями в регионе за год создано 1,2 тыс. рабочих мест

В рамках соглашений с торговыми сетями в Самарской области за 2016 г. было создано 1,2 тыс. дополнительных высокотехнологичных рабочих мест.

Такие данные озвучил региональный министр экономического развития, инвестиций и торговли.

По данным ведомства, сейчас подобные соглашения заключены со многими торговыми сетями - METRO Cash and Carry, "Тандер" (магазины "Магнит") и X5 Retail Group ("Перекресток", "Карусель", "Пятерочка"), ООО "Элит" ("Пчелка", "Карамель"). В ближайшее время будет подписано соглашение с сетью магазинов "Белый пеликан".

"В рамках импортозамещения присутствие российских товаров в торговых сетях региона значительно расширилось. Почти везде оно составляет 95-98%, из них региональных - от 30 до 40%. Задача министерства - сориентировать предприятия торговли исходя из возможностей производителей. Но в конечном счете за присутствие товара в сети голосует конечный покупатель", - прокомментировал руководитель департамента торговли и потребительского рынка минэкономразвития Дмитрий Харчев.