С начала года Самарская таможня перечислила в федеральный бюджет 5,2 млрд рублей

За январь-март 2017 г. Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет 5,2 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.

Импортная составляющая - 5,1 млрд руб., экспортная - 59,9 млн рублей.

Из них за март в федеральный бюджет перечислено 2,65 млрд рублей. Импортная составляющая - 2,61 млрд руб., экспортная - 13,8 млн рублей.

План нарастающим итогом с начала года выполнен на 106,85%.