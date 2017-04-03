С начала года Самарская таможня перечислила в федеральный бюджет 5,2 млрд рублей

За январь-март 2017 г. Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет 5,2 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.
Импортная составляющая - 5,1 млрд руб., экспортная - 59,9 млн рублей.
Из них за март в федеральный бюджет перечислено 2,65 млрд рублей. Импортная составляющая - 2,61 млрд руб., экспортная - 13,8 млн рублей.
План нарастающим итогом с начала года выполнен на 106,85%.
Последние комментарии
откуда знают, что жители Казахстана не съедят эти продукты?
Где можно найти тарифы на услуги жкх с 1 июля 2015 г. По районам г. Самара?
Лучше бы на эти деньги какой-нибудь детский сад построили...Да не один...
Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...
Чиновничья трагедия- как жить?