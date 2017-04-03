Минэкономразвития России отметило высокие темпы развития ОЭЗ "Тольятти"

В конце марта 2017 г. состоялся визит делегации Минэкономразвития России в особую экономическую зону "Тольятти", сообщила пресс-служба ОЭЗ.

Представители департамента регионального развития приехали в Самарскую область для того, чтобы познакомиться с результатами деятельности управляющей компании ОЭЗ за прошедший год, а также проверить исполнение условий Соглашения об управлении особой экономической зоной.

Этот документ, заключенный между Минэкономразвития России и АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти", определяет права и обязанности сторон по обеспечению функционирования площадки.

Посещение ОЭЗ началось со знакомства с инфраструктурными объектами. Экскурсию по территории первого и второго этапов провел генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Алексей Пахоменко, продемонстрировав достижения управляющей компании в части создания и эксплуатации инфраструктуры площадки.

"За последний год проделана большая работа по застройке территории второго этапа, освоение которого началось в начале 2015 года. К концу 2016 года практически все объекты были уже построены. В этом году мы завершаем работу по сдаче их в эксплуатацию, - рассказал Алексей Пахоменко. - Кроме того, с прошлого года мы в полной мере взяли на себя исполнение большинства обязанностей по обслуживанию территории ОЭЗ и площадок резидентов с минимальным привлечением сторонних организаций. Фактически все работающие и строящиеся предприятия пользуются нашими услугами".

После осмотра площадки ОЭЗ представители московской делегации посетили строящийся завод по производству лекарственных препаратов "ОЗОН ФАРМ", запуск которого запланирован уже на конец мая этого года. В настоящее время здесь завершаются пусконаладочные работы. "ОЗОН ФАРМ" станет седьмым заводом, работающим в ОЭЗ "Тольятти". Также к запуску в этом году готовится и "Тольяттинская бумажная фабрика", которая в этом месяце приступила к тестированию оборудования.

По результатам визита представители Минэкономразвития России положительно отметили динамику ОЭЗ "Тольятти".

"Особая экономическая зона "Тольятти" всегда показывала высокие результаты своей деятельности, а в последние годы она уверенно удерживается в пятерке лидирующих проектов страны. Сегодняшний визит стал еще одним доказательством того, что бюджетные средства были использованы эффективно и приносят хорошие результаты для экономики Самарской области и России в целом, - сказала замдиректора департамента Эльмира Ахмеева. - Я не в первый раз посещаю эту площадку и наблюдаю за динамикой проекта постоянно. И могу сказать, что с учетом имеющейся поддержки ОЭЗ "Тольятти" ждет большое будущее".

В релизе отмечают, что проходящая проверка - это плановое мероприятие, которое Минэкономразвития России проводит в штатном порядке по всем подведомственным площадкам. Итоги проверки станут известны после 6 апреля.

Также во время визита в ОЭЗ было проведено рабочее совещание, на котором обсудили вопросы по дальнейшему стратегическому развитию промышленных особых экономических зон. Управляющая компания ОЭЗ "Тольятти" вышла с инициативой в Минэкономразвития России по созданию совместной рабочей группы для решения вопросов локализации производств в ОЭЗ в качестве приоритетных площадок для инвесторов, участвующих в программах господдержки, реализуемых Минпромторгом России и Фондом развития промышленности.

Данная инициатива поддержана на федеральном уровне. На прошедшем совещании был разработан план дальнейшей работы в этом направлении с привлечением к обсуждению всех ОЭЗ промышленно-производственного типа и представителей власти всех уровней.