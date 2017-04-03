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Футбол Спорт

"Крылья Советов" начали подготовку к игре с "Амкаром"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 апреля, после матча с московским ЦСКА "Крылья Советов" вернулись в Самару и приступили к подготовке к игре 22 тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России с пермским "Амкаром".

"Крылья Советов" провели тренировку на своей клубной базе. Часть игроков, которые сыграли накануне, получили восстановительные упражнения. Остальные футболисты "Крыльев" занимались не только на поле, но и в тренажерном зале. На поле занимался и полузащитник Сергей Ткачев, восстанавливающийся от травмы. Но пока Сергей занимается по индивидуальной программе, а не в общей группе.

Готовиться к игре с "Амкаром" "КС" будут вплоть до субботнего матча. Игра "Крылья Советов" – "Амкар" состоится 8 апреля в 15:00 на стадионе "Металлург", сообщает официальный сайт клуба.

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опять- виноваты все, а крайних нет !!!

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Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.

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попер шантаж

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снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

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