"Крылья Советов" начали подготовку к игре с "Амкаром"

В понедельник, 3 апреля, после матча с московским ЦСКА "Крылья Советов" вернулись в Самару и приступили к подготовке к игре 22 тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России с пермским "Амкаром".

"Крылья Советов" провели тренировку на своей клубной базе. Часть игроков, которые сыграли накануне, получили восстановительные упражнения. Остальные футболисты "Крыльев" занимались не только на поле, но и в тренажерном зале. На поле занимался и полузащитник Сергей Ткачев, восстанавливающийся от травмы. Но пока Сергей занимается по индивидуальной программе, а не в общей группе.

Готовиться к игре с "Амкаром" "КС" будут вплоть до субботнего матча. Игра "Крылья Советов" – "Амкар" состоится 8 апреля в 15:00 на стадионе "Металлург", сообщает официальный сайт клуба.