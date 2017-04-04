Анастасия Павлюченкова обыграла Татьяну Мария и вышла во второй круг турнира в Монтеррее

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Монтеррее, в двух сетах обыграв немецкую теннисистку Татьяну Мария со счетом 6:1, 6:3, сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 9 минут. Павлюченкова реализовала четыре брейк-пойнта из 10, допустила две двойные ошибки и два раза подала навылет. Мария не реализовала ни одного из четырех брейк-пойнтов, на ее счету два эйса и две двойные ошибки.

Во втором круге Анастасия Павлюченкова сыграет со словацкой спортсменкой Яной Чепеловой.