В СГИКе прошел вечер, посвященный композитору Владимиру Титову

В Самарском государственном институте культуры 3 апреля прошел вечер, посвященный композитору Владимиру Титову, передает корреспондент Волга Ньюс. Это третий вечер-концерт из абонемента "Самарское музыкальное землячество".

Фортепианная музыка Владимира Титова, уроженца Новокуйбышевска, живущего ныне в Москве, для многих стала радостным открытием. Не раз эти сочинения встречались криками "Браво!" из зала.

Титов — композитор молодой, ему тридцать три. Музыку начал сочинять еще в детстве. Уже в шестилетнем возрасте он поступил в знаменитую Новокуйбышевскую музыкальную школу № 2 ("Вдохновение") по классу фортепиано. С 11 лет мальчик становится постоянным участником, а зачастую и победителем детских композиторских и фортепианных конкурсов.

В 2003 г. Владимир Титов окончил Самарское музыкальное училище им. Шаталова по классу фортепиано, затем продолжил обучение в Самарской государственной академии культуры и искусств. Кстати, одним из его педагогов был доцент Виталий Семенов, автор проекта "Самарское музыкальное землячество".

С 2010 г. судьба Владимира Титова связана с Москвой. Он работает преподавателем и концертмейстером в столичных музыкальных школах и в музыкальном колледже им. Гнесиных. И продолжает выступать как композитор и пианист. "Мир музыки неисчерпаем" — вот творческое кредо Владимира Титова. Он увлечен и академической, и джазовой, и народной, и популярной музыкой. Мало кому из самарских композиторов в последнее время удавалось добиться такого успеха. Титов стал лауреатом IV окружного молодежного джазового фестиваля "Играем джаз с Гараняном" (2011 г.), фестиваля "Лучший город Земли" (2014 г.), Московского открытого фестиваля-конкурса Tutti-Jazz (2015 г.), международного конкурса "Мир творчества" (2015 г.).

Сочинения Владимира Титова включены в репертуар музыкальных учебных заведений Самары и области, Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области. График его творческой деятельности весьма напряжен, так что вырваться на концерт в Самару Владимиру, к сожалению, не удалось. И все же он незримо присутствовал в этот день на концерте. Во-первых, некоторые сочинения прозвучали в записи в его авторском исполнении. Во-вторых, сам он подобрал видеоряд к своим музыкальным произведениям. И это соединение оказалось очень интересным. Так, когда звучала пьеса "Вернись", наполненная грустью и вызывающая ассоциации с бесконечными осенними дождями, на экране были видны запотевшее от дождя окно, очертания города за ним и постепенно появляющуюся надпись на стекле Come bаck…

И главное, конечно, — Титов присутствовал в зале, растворившись в своей музыке — необыкновенно образной, полной фантазии и артистизма. Такое ощущение, что он рисует с помощью нот своих персонажей. Это, например, ярко проявилось в фортепианной сюите "Зазеркалье", в которой возникают Нарцисс, Русалка, Барабашка, Одинокий Джинн, Шишига и другие мифологические герои.

Как говорит Виталий Семенов, который, кстати, и вел концерт, студенты СГИК, принявшие участие в этом проекте в качестве исполнителей, делали это с большой радостью — им вообще интересно играть новую музыку. А музыку Титова — тем более. С не меньшим интересом к этому проекту подключились и другие исполнители — музыкальные педагоги Татьяна Кутушева, Ольга Демиденко, Ольга Ерофеева.

Сам концерт был построен своеобразно — музыка Титова звучала в хронологическом порядке, и это дало возможность представить, как начинался и продолжался творческий путь нашего земляка. Уже в самом первом прозвучавшем сочинении, наброски к которому Владимир сделал еще, обучаясь в музыкальной школе, — "Две фантазии "По черным и белым" — чувствуется его неповторимый почерк. Полную таинственности фантазию по черным клавишам автор назвал "Шаман". А брызжущую радостью жизни фантазию по белым клавишам — "Красотка".

В некоторых сочинениях чувствуется влияние любимых Титовым композиторов-импрессионистов — Равеля, Дебюсси. Одно из сочинений так и называется — "Впечатление". Еще одно давнее увлечение Владимира Титова — джаз. Настоящим подарком для любителей музыки стала концертная фантазия для двух фортепиано по мотивам вечно молодой пьесы Summertime из оперы Джорджа Гершвина "Порги и Бесс". Помимо пианисток (Дарьи Дубинкиной и Еленой Шулеповой) это произведение исполняли бас-гитарист (Николай Замоздра) и ударник (Дмитрий Болдырь".

В заключение вечера в Малом зале института прошла чайхана. За чаем и другими угощениями участники проекта и гости обсудили последние события музыкальной жизни Самары.

Следующая встреча в рамках проекта будет посвящена творчеству нашего земляка, композитора, ныне живущего в Германии, Сергея Лунева. Концерт пройдет 15 мая.