В Тольятти спасатели вызволяли годовалого мальчика, застрявшего ногой в батарее

В Тольятти спасатели Центра Гражданской Защиты помогли годовалому мальчику, нога которого оказалась между трубами отопительной системы, сообщает глава ведомства Андрей Дербенев.

ЧП произошло на ул. Тополиной в доме №50. По счастливой случайности отопление многоэтажки было на минимуме и ребенок не получил термических ожогов.

К моменту приезда экипажа спасателей представители коммунальной службы были готовы к полному отключению системы и сливу воды. Данная мера была бы необходима, если бы чрезвычайщикам пришлось работать гидравлическим инструментом, однако этого не произошло. С помощью обыкновенного масла и слесарного инструмента ногу малыша удалось быстро освободить. Ребенок был передан родителям и в медицинской помощи не нуждался.