В Автограде задержаны четверо подозреваемых в покушении на убийство Владимира Софронова

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с УУР ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали четверых подозреваемых в покушении на убийство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, задержанные подозреваются в преступлении, которое произошло 24 марта около дома, расположенного в Автозаводском районе Тольятти, совершено покушение на убийство 47-летнего мужчины.

Преступники причинили тогда потерпевшему несколько огнестрельных ранений, после чего скрылись. В полиции уточняют, что сейчас состояние мужчины оценивается как стабильно тяжелое.

По данному факту следственным отделом Следственного комитета по Автозаводскому району г. Тольятти возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых в совершении данного преступления, один из которых попытался скрыться от стражей порядка, но был задержан, — сообщила официальный представитель МВД РФ. — Ими оказались жители города Тольятти в возрасте от 32 до 40 лет, двое из которых ранее судимы. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление причастности фигурантов к другим противоправным действиям.

По данным оперативных структур, задержанные мужчины подозреваются в покушении на Владимира Софронова, которого ранее СМИ причисляли к некогда могущественному сообществу Сергея Неверова (Невер). Неверов сейчас находится в розыске по подозрению в причастности к ряду преступлений.

Кстати, как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области, задержанным уже предъявлены обвинения в различных преступлениях.

По данным следствия, только одному из них предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное организованной группой по предварительному сговору, в незаконном хранении, ношении огнестрельного оружия, совершенном организованной группой, и в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере. Троим предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере.

Также в СУ СК РФ по Самарской области уточняют, что по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. И сейчас расследование уголовного дела продолжается, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы.