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Молодежная политика Общество

В области стартовал студенческий фестиваль "Веснушка"

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 апреля в Самарском энергетическом колледже прошел первый концерт в рамках фестиваля, в котором участвуют студенты средних специальных учебных заведений, передает корреспондент Волга Ньюс.

В начале была торжественная часть. Участников фестиваля приветствовали директор Самарского энергетического колледжа Петр Савельев и директор самарского Дома молодежи Сергей Бурцев.

Затем ребята из колледжа представили композицию "Фантастические животные, или Маленький СЭКрет" по мотивам произведений Джоан Роулинг.

Также студенты показали калейдоскоп из песен, пластических номеров, клоунады и юмористических миниатюр.

Концерты команд - участников фестиваля проходят с 3 по 18 апреля. 19 апреля в рамках фестиваля будут показаны отдельные творческие номера, которые не вошли в основные концерты.

По итогам концертов члены жюри выберут лучшие номера, и они войдут в гала-концерт "Веснушки-2017". Этот концерт пройдет в ДК "Современник" 28 апреля в 17.00.

Кроме победителей фестиваля, будет определен и обладатель "Приза зрительских симпатий".

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