В области стартовал студенческий фестиваль "Веснушка"

3 апреля в Самарском энергетическом колледже прошел первый концерт в рамках фестиваля, в котором участвуют студенты средних специальных учебных заведений, передает корреспондент Волга Ньюс.
В начале была торжественная часть. Участников фестиваля приветствовали директор Самарского энергетического колледжа Петр Савельев и директор самарского Дома молодежи Сергей Бурцев.
Затем ребята из колледжа представили композицию "Фантастические животные, или Маленький СЭКрет" по мотивам произведений Джоан Роулинг.
Также студенты показали калейдоскоп из песен, пластических номеров, клоунады и юмористических миниатюр.
Концерты команд - участников фестиваля проходят с 3 по 18 апреля. 19 апреля в рамках фестиваля будут показаны отдельные творческие номера, которые не вошли в основные концерты.
По итогам концертов члены жюри выберут лучшие номера, и они войдут в гала-концерт "Веснушки-2017". Этот концерт пройдет в ДК "Современник" 28 апреля в 17.00.
Кроме победителей фестиваля, будет определен и обладатель "Приза зрительских симпатий".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.