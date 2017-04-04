С мая по сентябрь в Самаре пройдет музыкальный фестиваль "Открытое небо — открытые сердца 2017", сообщила пресс-служба гордепартамента культуры.

Около 20 бесплатных концертов можно будет посетить в городских парках и на набережной Волги. Начало концертов — в 17:00 и 18:00. Предполагается участие ансамбля народных инструментов "Волга-folk-band", фолк-проектов "Балаlike", ансамбля народных инструментов "Вольница", электро-фолк проекта "НеЗабава", дуэта "Юмис" (эстрадный вокал), танцевального ансамбля "Ретро-стиль" и других популярных артистов.