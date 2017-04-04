Премьера спектакля по пьесе Кокто состоится в самарском клубе "Чайковский"

В Самаре пройдет премьера спектакля по пьесе Кокто. Спектакль будет показан 27 апреля в 19.00 в клубе "Чайковский" (улица Фрунзе, 111).

Об этом сообщил постановщик спектакля, самарский писатель Александр Ануфриев. В главной роли зрители увидят актрису Татьяну Смирнову.