С начала года цены на бензин в Самарской области выросли почти на 3%

В марте 2017 г. бензин автомобильной марки АИ-92 подорожал в 22 муниципальных образованиях Самарской области на 0,2 — 1,4 руб./л, марки АИ-95 — в 27 муниципальных образованиях на 0,2 — 1,5 руб./литр.
Такие данные по итогам собственного мониторинга опубликовало министерство экономического развития, инвестиций и торговли региона.
По данным ведомства, за 2016 г. цены на бензин в Самарской области выросли на 5,6%. За три месяца 2017 г. рост составил 2,9%.
В то же время в мониторинге отмечается, что почти во всех муниципальных образованиях области отмечено снижение розничных цен на дизельное топливо (0,1 — 2,2 руб./литр).
Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Самарской области по состоянию на 31 марта составили:
- на бензин марки АИ-80 — 31 — 31,3 руб./л;
- на бензин марки АИ-92 — 34,8 — 35,8 руб./л;
- на бензин марки АИ-95 — 38 — 38,7 руб./л;
- на дизельное топливо — 35,4 — 37,3 руб./литр.
Последние комментарии
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.