С начала года цены на бензин в Самарской области выросли почти на 3%

В марте 2017 г. бензин автомобильной марки АИ-92 подорожал в 22 муниципальных образованиях Самарской области на 0,2 — 1,4 руб./л, марки АИ-95 — в 27 муниципальных образованиях на 0,2 — 1,5 руб./литр.

Такие данные по итогам собственного мониторинга опубликовало министерство экономического развития, инвестиций и торговли региона.

По данным ведомства, за 2016 г. цены на бензин в Самарской области выросли на 5,6%. За три месяца 2017 г. рост составил 2,9%.

В то же время в мониторинге отмечается, что почти во всех муниципальных образованиях области отмечено снижение розничных цен на дизельное топливо (0,1 — 2,2 руб./литр).

Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Самарской области по состоянию на 31 марта составили: