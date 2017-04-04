В Чапаевске трех мужчин осудили за изнасилование и ограбление несовершеннолетней

В Чапаевске вынесли приговор Рустаму Зухурову, Ивану Лаврентьеву и Тельману Мирзоеву, которых обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней и грабеже.
"В ночь с 5 на 6 июня 2016 г. Зухуров, Лаврентьев и Мирзоев на территории лесоторговой площадки в пос. Нагорный выпивали с 15-летней девушкой, — рассказали в региональном Следственном комитете. — Однако, когда она решила уехать домой, молодые люди накинулись на нее: ей нанесли не менее 10 ударов руками по голове, после чего затащили в кабину машины, стоявшей на территории площадки, где поочередно изнасиловали ее. В завершение Зухуров забрал ее мобильник".
Чапаевский городской суд назначил Зухурову 11 лет и пять месяцев лишения свободы, Лаврентьеву — 10 лет, а Мирзоеву — девять лет лишения свободы. Наказание молодые люди будут отбывать в колонии строгого режима.
Последние комментарии
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги