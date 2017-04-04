В Чапаевске трех мужчин осудили за изнасилование и ограбление несовершеннолетней

В Чапаевске вынесли приговор Рустаму Зухурову, Ивану Лаврентьеву и Тельману Мирзоеву, которых обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней и грабеже.

"В ночь с 5 на 6 июня 2016 г. Зухуров, Лаврентьев и Мирзоев на территории лесоторговой площадки в пос. Нагорный выпивали с 15-летней девушкой, — рассказали в региональном Следственном комитете. — Однако, когда она решила уехать домой, молодые люди накинулись на нее: ей нанесли не менее 10 ударов руками по голове, после чего затащили в кабину машины, стоявшей на территории площадки, где поочередно изнасиловали ее. В завершение Зухуров забрал ее мобильник".

Чапаевский городской суд назначил Зухурову 11 лет и пять месяцев лишения свободы, Лаврентьеву — 10 лет, а Мирзоеву — девять лет лишения свободы. Наказание молодые люди будут отбывать в колонии строгого режима.