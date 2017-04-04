За месяц в регионе подорожали хлеб, молоко и картофель

За март в Самарской области повышение розничных цен на потребительском рынке отмечалось на хлеб, молоко, сметану, масло сливочное, картофель, лук и свежие томаты.
Такие данные по итогам собственного мониторинга на 1 апреля опубликовало министерство экономического развития, инвестиций и торговли региона.
Сильнее всего подорожали картофель (на 14%), репчатый лук (11%) и морковь (4%). Хлеб и молоко в среднем подорожали на 1-1,5%.
Розничные цены на сахар, яйцо куриное, крупу гречневую и свежие огурцы весь месяц снижались. Также подешевели мясо кур, масло подсолнечное, рис и капуста.
В целом потребительские цены в губернии за месяц выросли на 0,2%. Рост с начала года составил 0,6%. в том числе цены на продовольственные товары за март выросли на 0,3%, а с начала 2017 г. — на 1,05%.
"Существенное влияние на динамику цен на продукты питания оказывает фактор сезонности, при этом на потребительском рынке Самарской области продукты питания первой необходимости представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан", — отмечает региональный минэкономразвития.
Последние комментарии
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.