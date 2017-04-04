Две самарские фирмы могут привлечь к ответственности за поиск работников на "Авито"

Самарские компании ООО "Инросавто" и ООО "Сервис 24" правоохранители уличили в нарушении законодательства.

"На сайте "Авито" эти фирмы размещали объявления о наличии у них свободных рабочих мест, тогда как ГКУ СО "Центр занятости населения г. о. Самара" такими сведениями не располагало. По закону же работодатели ежемесячно должны сообщать туда о вакантных должностях", — рассказали в прокуратуре Промышленного района.

29 марта прокуратура внесла в адрес руководителей проштрафившихся фирм представления об устранении нарушений и направила в министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области данные для решения вопроса о возбуждении административного дела по ст. 19.7 КоАП "Непредоставление сведений".