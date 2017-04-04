Две самарские фирмы могут привлечь к ответственности за поиск работников на "Авито"

Самарские компании ООО "Инросавто" и ООО "Сервис 24" правоохранители уличили в нарушении законодательства.
"На сайте "Авито" эти фирмы размещали объявления о наличии у них свободных рабочих мест, тогда как ГКУ СО "Центр занятости населения г. о. Самара" такими сведениями не располагало. По закону же работодатели ежемесячно должны сообщать туда о вакантных должностях", — рассказали в прокуратуре Промышленного района.
29 марта прокуратура внесла в адрес руководителей проштрафившихся фирм представления об устранении нарушений и направила в министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области данные для решения вопроса о возбуждении административного дела по ст. 19.7 КоАП "Непредоставление сведений".
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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!