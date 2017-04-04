Врачи самарской "скорой" спасли мужчину, раненного ножом в грудь

Во вторник, 4 апреля, около 1:00, в квартире на ул. Черемшанской в Самаре, по предварительным данным, понадобилась помощь 41-летнему мужчине, раненному ножом в область грудной клетки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, мужчина мог сам причинить себе ранение.