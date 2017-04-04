Врачи самарской "скорой" спасли мужчину, раненного ножом в грудь

Во вторник, 4 апреля, около 1:00, в квартире на ул. Черемшанской в Самаре, по предварительным данным, понадобилась помощь 41-летнему мужчине, раненному ножом в область грудной клетки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Для пострадавшего вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, мужчина мог сам причинить себе ранение.
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это уже перебор. По Лазо 2 балкона уже отвалились, по счастливой случайности никто не пострадал. Сейчас девушке по голове кусок попал, а ведь по той дорожке что идет вдоль домов ходит очень много людей. Когда будут предпринимать меры по укреплению зданий? Ждем первой смерти?
На меня 25 февраля глыба упала по адресу Комсомольская 37, с 5 этажа, чудом не попала в голову, сломала руку, в результате раздробленна лучевая кость., месяц провел в больнице, делали операцию.
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Если в больнице есть кабинет, оснащенный оборудованием для оказания сердечно-легочной реанимации, то почему мужчину не перенесли туда? Если его сердце только-только остановилось, его наверняка можно было "запустить" обратно. Очень странная позиция медиков и силовиков. Мужчина умер у дверей медучреждения, но никто в этом не виноват.