"АктивКапитал Банк" отменил комиссию за подключение к системе "iBank2"

С апреля 2017 года обновлены тарифы ПАО "АК Банк" — теперь подключение физических лиц к системе дистанционного обслуживания "iBank2" осуществляется бесплатно. Абонентская плата за использование системы по-прежнему не взимается.

Подключившись к системе "iBank2", клиенты "АктивКапитал Банка" могут оперативно отслеживать информацию о состоянии своих текущих счетов и вкладов, просматривать историю операций по ним и получать выписки, осуществлять переводы между своими счетами, открытыми в банке, пополнять счет банковской карты с вклада или текущего счета, а также оплачивать услуги и осуществлять переводы в рублях — пошлины, штрафы, налоговые сборы, платежи в бюджет и другие. Функционал системы интернет-банкинга расширяется.