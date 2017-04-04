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В "Метиде" пройдет встреча с писателем Андреем Олехом

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 апреля в книжном магазине "Метида", что на Юных пионеров, 146, состоится встреча с самарским писателем Андреем Олехом. Андрей представит свою вторую книгу "Улица Свободы".

Напомним, первую часть будущей трилогии, "Безымянлаг", издали в "Эксмо" в сентябре прошлого года. Как признавался сам писатель, идеей написать ее он был "заражен" целых десять лет и воплотил свою мечту благодаря знакомству с книгой самарских историков Захарченко и Репинецкого "Особстрой-Безымянлаг".

Во второй книге читатели смогут погрузиться в Безымянку 1975 года, познать, чем отличались фураги от быков и других городских группировок.

— Эту часть я писал два года, — отмечает автор. — А вот сколько материал собирал, сложно сказать. Учитывая, что роман основан на воспоминаниях и рассказах очевидцев того времени, — значит, всю жизнь.

По традиции встречаемся с автором на Безымянке, на проспекте Юных пионеров в книжном магазине "Метида". Ведь именно в этом районе происходят события, описанные автором в новой книге. Говорим о городе, о событиях недавнего прошлого, вспоминаем.

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