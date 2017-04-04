Самарца два раза поймали на организации деятельности одного и того же игрового клуба

В Самаре полицейские пресекли деятельность еще одного игорного клуба, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В январе правоохранители получили информацию о том, что в Советском районе функционирует нелегальный интернет-клуб. При проверке эти сведения подтвердились. В помещении изъяли компьютерное оборудование с выходом в интернет.
В отношении подозреваемого — 30-летнего безработного самарца возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр".
В дальнейшем полицейские узнали, что мужчина не прекратил противозаконную деятельность. 29 марта в том же помещении полицейские изъяли еще 12 мониторов, 13 системных блоков, черновые записи и деньги, предположительно, полученные противоправным путем.
Во время проверки в заведении были четыре игрока и администратор, которые не отрицали факт игорной деятельности.
Сейчас по результатам второго рейда также возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?