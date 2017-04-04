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Преступления Происшествия

Самарца два раза поймали на организации деятельности одного и того же игрового клуба

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские пресекли деятельность еще одного игорного клуба, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В январе правоохранители получили информацию о том, что в Советском районе функционирует нелегальный интернет-клуб. При проверке эти сведения подтвердились. В помещении изъяли компьютерное оборудование с выходом в интернет.

В отношении подозреваемого — 30-летнего безработного самарца возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр".

В дальнейшем полицейские узнали, что мужчина не прекратил противозаконную деятельность. 29 марта в том же помещении полицейские изъяли еще 12 мониторов, 13 системных блоков, черновые записи и деньги, предположительно, полученные противоправным путем.

Во время проверки в заведении были четыре игрока и администратор, которые не отрицали факт игорной деятельности.

Сейчас по результатам второго рейда также возбуждено уголовное дело.

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