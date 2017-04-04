Задержан мужчина, собиравшийся сбывать в Самаре героин

Жителя Самарской области задержали с крупной партией наркотика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее полицейским стало известно, что 55-летний мужчина собирается приехать в Самару и сбыть крупную партию героина.
Подозреваемого задержали около дома на ул. Белгородской. У него изъяли пакет с 132,75 г героина.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По данным полиции, мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?