Исаклинский район стал лучшим по охране труда на Всероссийском конкурсе "Успех и безопасность"

Минтрудом России подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность", в котором приняли участие 83 субъекта РФ.

Работодатели Самарской области заняли в нем призовые места, сообщает региональное правительство.

Из 1,9 тыс. муниципальных образований, принявших участие в конкурсе в этом году, абсолютным победителем в номинации "Лучшее муниципальное образование в области охраны труда" стал Исаклинский район.

"Занятое первое место характеризует высокую эффективность системы ведомственного контроля за соблюдением законодательства в области охраны труда и осуществления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда в муниципальном образовании, а также свидетельствует о целенаправленной работе в области охраны труда и сохранения здоровья работников, проводимой местной администрацией", — отмечается в релизе.

В этой же номинации отличились Тольятти (пятое место), Похвистневский (14 место) и Шенталинский (16 место) районы.

Из более 12,5 тыс. организаций ООО "Брозе Тольятти Автомотив" (Тольятти) вошло в 20 лучших предприятий в номинации "Лучшая организация в области охраны труда среди организаций с численностью работников до 100 человек". Предприятие по производству автомобильных деталей ежегодно тратит на мероприятия по профилактике и охране труда до 3 млн руб.: от приобретения средств индивидуальной защиты до разработки специальной системы передвижения и условных сигналов для работников.

Самарский областной радиотелевизионный передающий центр филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" также вошел в топ-20 организаций-участников в номинации "Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников до 500 человек).

Торжественная церемония награждения ежегодно пройдет на площадке Всероссийской недели охраны труда в Сочи в апреле 2017 года.