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Исаклинский район стал лучшим по охране труда на Всероссийском конкурсе "Успех и безопасность"

ИСАКЛЫ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минтрудом России подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность", в котором приняли участие 83 субъекта РФ.

Работодатели Самарской области заняли в нем призовые места, сообщает региональное правительство.

Из 1,9 тыс. муниципальных образований, принявших участие в конкурсе в этом году, абсолютным победителем в номинации "Лучшее муниципальное образование в области охраны труда" стал Исаклинский район.

"Занятое первое место характеризует высокую эффективность системы ведомственного контроля за соблюдением законодательства в области охраны труда и осуществления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда в муниципальном образовании, а также свидетельствует о целенаправленной работе в области охраны труда и сохранения здоровья работников, проводимой местной администрацией", — отмечается в релизе.

В этой же номинации отличились Тольятти (пятое место), Похвистневский (14 место) и Шенталинский (16 место) районы.

Из более 12,5 тыс. организаций ООО "Брозе Тольятти Автомотив" (Тольятти) вошло в 20 лучших предприятий в номинации "Лучшая организация в области охраны труда среди организаций с численностью работников до 100 человек". Предприятие по производству автомобильных деталей ежегодно тратит на мероприятия по профилактике и охране труда до 3 млн руб.: от приобретения средств индивидуальной защиты до разработки специальной системы передвижения и условных сигналов для работников.

Самарский областной радиотелевизионный передающий центр филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" также вошел в топ-20 организаций-участников в номинации "Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников до 500 человек).

Торжественная церемония награждения ежегодно пройдет на площадке Всероссийской недели охраны труда в Сочи в апреле 2017 года.

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность" проводится по девяти номинациям:

  1. "Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек)";
  2. "Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников до 500 человек)";
  3. "Лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы";
  4. "Лучшая организация в области охраны труда в сфере образования";
  5. "Лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения";
  6. "Лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек)";
  7. "Лучшая организация в области охраны труда Крымского федерального округа; (Республика Крым и город Севастополь)";
  8. "Лучшее муниципальное образование в области охраны труда";
  9. "Лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда".

Главная цель конкурса "Успех и безопасность" — снижение уровня производственного травматизма и улучшения условий труда работников, активизация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях.

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Последние комментарии

Князева Камилия 22 марта 2017 16:41 Реконструкцию четвертой очереди набережной Самары выполнит "Автодоринжиниринг"

Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????

Сергей Лапшин 29 ноября 2016 11:10 Налог на водный транспорт может вырасти на 50-194%

Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

Артем М. 20 октября 2016 19:19 На освобождение Ленинского района от аварийных деревьев потратят 1,6 млн рублей

А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 12:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Ekaterina Dronova 21 января 2016 12:35 Власти Самары изымают под муниципальные нужды дом на Самарской, 114

Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?

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