Портфель кредитных карт Россельхозбанка увеличился на 37%

Россельхозбанк подвел итоги работы в сегменте карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания в 2016 году.

За этот период портфель действующих банковских карт вырос на 10,7% и по состоянию на 01.01.2017 превысил 3,6 млн штук. Остатки на счетах банковских карт увеличились на 32%. Прирост числа действующих кредитных карт банка составил 36,5%, при этом объем кредитов по пластиковым картам вырос на 91,2%. Общая сумма безналичных покупок по картам банка за прошедший год увеличилась на 55,8%.

Банк продолжил активно развивать линейку кредитных и дебетовых карт. Так, в 2016 году он создал кобрендинговую карту с компанией "Роснефть", была введена в действие программа лояльности "Урожай" для держателей карт. Кроме того, стартовали продажи специального продукта для путешественников "Путевая карта", были разработаны новые предложения, в том числе для зарплатных клиентов, использующих карты платежной системы МИР, начат выпуск карт международной платежной системы China Union Pay.

В 2016 году банк объединил сеть своих банкоматов с сетями платежных устройств банков-партнеров — ПАО "РОСБАНК" и АО "Райффайзенбанк". Таким образом, общее количество банкоматов в объединенной сети АО "Россельхозбанк", АО "Альфа-Банк", ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "РОСБАНК" и АО "Райффайзенбанк" по состоянию на 01.01.2017 составило порядка 12,4 тыс. устройств.

Банк предоставляет услуги торгового эквайринга широкому кругу клиентов — от малых частных фермерских хозяйств до крупных федеральных торговых сетей. В 2016 году банк на 92% увеличил общий комиссионный доход от эквайринговой сети, эффективность которой по показателю дохода на один терминал возросла на 43% по сравнению с 2015 годом.

Одним из важнейших направлений деятельности банка по направлению карточного бизнеса остается развитие дистанционных каналов банковского обслуживания. Так, в 2016 году клиентам банка стала доступна новая современная система дистанционного банковского обслуживания физических лиц "Интернет-банк"/"Мобильный банк".