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Макс Барских решил в Самаре уволить своих музыкантов

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 апреля, в ночном клубе Vinil выступил Макс Барских. Один из самых топовых российский музыкантов впервые приехал в Самару, чтобы презентовать альбом "Туманы". Послушать и увидеть артиста пришли около тысячи человек, а в разгар концерта Макс сказал, что увольняет своих музыкантов.

Первый приезд Макса Барских в Самару вызвал огромный ажиотаж, что было абсолютно ожидаемо. Топовый артист на радость поклонникам включил Самару в список городов масштабного российского тура. Билеты на его концерт были раскуплены, как только подтвердилась информация о его приезде.

За час до начала концерта к зданию, в котором находится ночной клуб Vinil, было практически невозможно проехать в автомобиле: машины выстроились в огромную пробку. Желающих увидеть и услышать артиста не испугали ни дождь, ни снег: очередь из поклонников растянулась на десятки метров и заканчивалась примерно в районе Московского шоссе.  

Около семи часов вечера двери клуба открылись, и толпа ринулась занимать места на танцполе. К началу концерта успели все, ведь сам артист появился только спустя час и сразу обаял публику вопросом: "Вы ведь ждали меня? Я хочу, чтобы мы с вами сегодня не думали о завтрашнем дне, забыли все плохое, жили здесь и сейчас и сходили с ума".

К слову, "сходить с ума" было кому. Послушать Макса Барских пришли несколько тысяч человек, большая часть из них - девушки, которые громче артиста пели его песни наизусть и не выпускали из рук мобильные телефоны. Артист начал с песни "Хочу танцевать", и уже через секунду его голос слился воедино с толпой, которая цитировала все его хиты, а во время исполнения трека "Займемся любовью" барышни, кажется, и вовсе заглушили солиста.

"Мы любим Макса и очень ждали его в Самаре. Это нереально круто, что он приехал, - рассказывают подруги, которые добирались до своего кумира несколько часов. - Мы - из Сызрани, но это расстояние - ерунда для того, чтобы его увидеть". С ними соглашались, пожалуй, все девушки: "Макс отжигает! Мы так ждали этого концерта",  - делится впечатлениями Алена Нагиева.

Напомним, количество прослушиваний и скачиваний золотого альбома "Туманы" на официальном канале Макса Барских перевалило за семь миллионов. Пластинка находится в горячей ротации на всех ведущих радиостанциях России, Украины и стран СНГ. Сингл "Туманы" собрал сотни кавер-версий и миллионы скачиваний и просмотров на Yuotube. Трек вырывается из динамиков не только России, но и добрался до Северной Америки.

Макс Барских исполнил  хиты из альбома "Туманы", "По Фрейду" и "Z.Dance". В перерыве между песнями он горячо благодарил публику, держал поклонников за руки и даже в шутку заявил своим музыкантам: "Я распускаю Вас". И добавил: "С первым апреля!", после чего кинул в сторону зрителей белоснежное полотенце, которым вытирал лицо.

В зале действительно было очень жарко. По примерным подсчетам, на концерт пришло около тысячи зрителей. Макса Барских долго не хотели отпускать со сцены, но он, удивленный и приятно обрадованный таким теплым приемом, обещал вернуться.

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Последние комментарии

Катерина Уханова 06 марта 2014 22:30 В Самару приедут "пришельцы" с планеты Voca

как же так? с утра сегодня где-то смотрела новость, наоборот говорили, что не приедут. притом из-за политическй ситуации в стране.

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Класс.... А что за клуб то такой? Manhatttan UnderGrounD Club, Там вроде бы и вывески то никакой нет.

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24-го Федул будет с новой программой! Ну а старые, полюбившиеся треки в количестве ста штук в mp3 формате, совершенно бесплатно, скачиваем тут—rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4046854

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