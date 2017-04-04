Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самарской области за неделю снизилась на 11,6%

За неделю с 27 марта по 2 апреля в области зарегистрировано 10 019 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 5285 случаев.
По состоянию на 4 апреля заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. По области заболеваемость ниже эпидпорога на 23,3%, по городу – на 29,7%.
Отмечается снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 11,6% по области и на 8,5% по Самаре.
За прошедшую неделю обследовано 153 человека с клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа. По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа, которая на прошедшей неделе составила 70,3%. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный вес составили вирусы гриппа типа В, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
Последние комментарии
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,