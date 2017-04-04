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Здравоохранение Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самарской области за неделю снизилась на 11,6%

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За неделю с 27 марта по 2 апреля в области зарегистрировано 10 019 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 5285 случаев.

По состоянию на 4 апреля заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. По области заболеваемость ниже эпидпорога на 23,3%, по городу – на 29,7%.

Отмечается снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 11,6% по области и на 8,5% по Самаре.

За прошедшую неделю обследовано 153 человека с клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа. По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа, которая на прошедшей неделе составила 70,3%. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный вес составили вирусы гриппа типа В, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

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