Николай Меркушкин встретился с профессором межвузовского научно-исследовательского центра Владиславом Блатовым

Во вторник, 4 апреля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с главным научным сотрудником межвузовского научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению, профессором Владиславом Блатовым.
Владислав Блатов рассказал, что статья самарских исследователей была опубликована в одном из самых старых и авторитетных общенаучных международных журналов - "Nature", что свидетельствует о высоком уровне работы специалистов центра.
Самарские ученые выполняют проект по программе мегагрантов правительства РФ, взаимодействуют с предприятиями оборонного комплекса России. Исследователи активно сотрудничают с коллегами из-за рубежа, в частности, из США, Индии, Италии, участвуют в работе российско-китайского инновационного центра. Из 27 сотрудников центра более трети - молодые ученые.
"Перед нами стояла задача: опираясь на собственные кадры, создать лабораторию, имя которой будет звучать на весь мир", - пояснил Владислав Блатов.
Губернатор отметил, что все перспективные исследования ученых Самарской области будут получать всестороннюю поддержку со стороны правительства региона. Кроме того, с открытием технополиса Гагарин-центр для работы ученых будут созданы максимально комфортные условия.
"Мы сделаем все, чтобы эта работа пошла, чтобы укрепить основы фундаментальной науки. Для нас главное - результат", - подчеркнул Николай Меркушкин.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.