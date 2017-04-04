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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин встретился с профессором межвузовского научно-исследовательского центра Владиславом Блатовым

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 апреля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с главным научным сотрудником межвузовского научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению, профессором Владиславом Блатовым.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Владислав Блатов рассказал, что статья самарских исследователей была опубликована в одном из самых старых и авторитетных общенаучных международных журналов - "Nature", что свидетельствует о высоком уровне работы специалистов центра.

Самарские ученые выполняют проект по программе мегагрантов правительства РФ, взаимодействуют с предприятиями оборонного комплекса России. Исследователи активно сотрудничают с коллегами из-за рубежа, в частности, из США, Индии, Италии, участвуют в работе российско-китайского инновационного центра. Из 27 сотрудников центра более трети - молодые ученые.

"Перед нами стояла задача: опираясь на собственные кадры, создать лабораторию, имя которой будет звучать на весь мир", - пояснил Владислав Блатов.

Губернатор отметил, что все перспективные исследования ученых Самарской области будут получать всестороннюю поддержку со стороны правительства региона. Кроме того, с открытием технополиса Гагарин-центр для работы ученых будут созданы максимально комфортные условия.

"Мы сделаем все, чтобы эта работа пошла, чтобы укрепить основы фундаментальной науки. Для нас главное - результат", - подчеркнул Николай Меркушкин.

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