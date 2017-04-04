Предпринимателей области просят не затягивать с заменой кассовых аппаратов

Предпринимателей Самарской области попросили не затягивать с заменой кассовых аппаратов. Итоговое заседание Общественного совета при региональной налоговой службе, который был создан три года назад, состоялось в конце марта в УФНС России по региону.
Председатель Совета Габибулла Хасаев отметил активную работу совета.
"Мы проводили работу по повышению налоговой грамотности, налаживанию взаимоотношений с налогоплательщиками, пропаганде электронных сервисов, доносили о новациях налогового законодательства и многое другое. Я надеюсь, что новый состав общественного совета будет работать, опираясь на наш опыт", - подчеркнул Габибулла Хасаев.
Один из вопросов заседания касался применения онлайн-касс в губернии. Напомним, в прошлом году подписан федеральный закон, согласно которому бизнесу предстоит поэтапный переход со старых кассовых аппаратов на новые, с функцией передачи данных о сделках в налоговые органы в режиме онлайн.
По информации заместителя руководителя УФНС России по Самарской области Глеба Рушковского, на сегодняшний день зарегистрировано более 3 тыс. онлайн-касс из 25 тыс. единиц действующей контрольно-кассовой техники (ККТ) в регионе.
"Несмотря на то что ежедневно регистрируется более 200 новых касс, темпы невелики и главная причина - в расцвете спекуляции на рынке ККТ, - отметил Глеб Рушковский. - Появилось много мошенников, завышающих в разы стоимость фискального накопителя и самих касс. Был выявлен случай в одном из регионов страны, когда цена одной кассы у перекупщика доходила до 170 тыс. рублей. Если к вам обращаются с подобными фактами манипуляций, сообщайте нам об этом".
По мнению компаний-поставщиков ККТ в Самарской области, есть еще одна проблема - предприниматели откладывают покупку касс до последнего момента, тем самым провоцируя ажиотажный спрос. Поэтому бизнесменам рекомендуется не затягивать с заменой касс.
В то же время Глеб Рушковский подчеркнул, что представителей бизнеса, которые заранее заключили договор на поставку техники и по независящим от них причинам не получили ее в срок, наказывать не будут, потому что основная задача налоговой службы - это помочь перейти к новым онлайн-кассам.
"Тема внедрения новой контрольно-кассовой техники вызывает большой интерес. На встрече были рассмотрены существующие технологические нестыковки, которые сейчас есть. Я считаю, что это очень полезно, так как важен диалог между налоговой службой и предпринимателями, чтобы при возникновении какой-либо проблемы оперативно найти ее решение", - подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html