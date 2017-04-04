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Экология Общество

В лесах региона высадят 600 тыс. сеянцев дуба, сосны, березы и липы

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГБУ СО "Самаралес" подвел итоги аукциона на поставку сеянцев с открытой корневой системой. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документации закупки, подрядчик должен обеспечить поставку 290 тыс. сеянцев сосны обыкновенной, 176,9 тыс. сеянцев черешчатого дуба , 120 тыс. сеянцев повислой березы и 22,4 тыс. сеянцев мелколиственной липы.

Они будут высажены в Клявлинском, Бененчукском, Красноярском, Похвистневском, Сызранском, Сергиевском, Пестравском и Шигонском районах.

Поставка сеянцев будет осуществляться весной до 15 мая и осенью с 20 сентября по 20 октября.

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Последние комментарии

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