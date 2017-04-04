Жительница Сызрани обнаружила в квартире сына труп неизвестного

В Сызрани местная жительница обратилась в полицию и рассказала, что обнаружила труп неизвестного мужчины в квартире на ул. Физкультурников, где жил ее сын. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как оказалось, женщина долго не могла связаться с сыном и решила сходить к нему домой. Она открыла дверь своим ключом, осмотрела квартиру и вышла на балкон. Там и находился мертвый незнакомый мужчина с колото-резанными ранами груди. Где был в тот момент ее сын, заявительница не знала.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 35-летнего жителя города.

По версии правоохранителей, в ночь с 19 на 20 марта в квартире выпивали хозяин и гость. Они поссорились и владелец квартиры нанес травмы знакомому. Задержанный рассказал, что когда понял, что гость мертв, решил спрятать тело на балконе, чтобы скрыть произошедшее, а после этого покинул квартиру и около двух недель скрывался у приятеля. Также он сказал, что сам собирался сообщить о случившемся полиции.

По данным правоохранителей, подозреваемый уже имеет судимость за хранение наркотиков.

По статье "Убийство" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.