Жительница Сызрани обнаружила в квартире сына труп неизвестного

В Сызрани местная жительница обратилась в полицию и рассказала, что обнаружила труп неизвестного мужчины в квартире на ул. Физкультурников, где жил ее сын. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Как оказалось, женщина долго не могла связаться с сыном и решила сходить к нему домой. Она открыла дверь своим ключом, осмотрела квартиру и вышла на балкон. Там и находился мертвый незнакомый мужчина с колото-резанными ранами груди. Где был в тот момент ее сын, заявительница не знала.
Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 35-летнего жителя города.
По версии правоохранителей, в ночь с 19 на 20 марта в квартире выпивали хозяин и гость. Они поссорились и владелец квартиры нанес травмы знакомому. Задержанный рассказал, что когда понял, что гость мертв, решил спрятать тело на балконе, чтобы скрыть произошедшее, а после этого покинул квартиру и около двух недель скрывался у приятеля. Также он сказал, что сам собирался сообщить о случившемся полиции.
По данным правоохранителей, подозреваемый уже имеет судимость за хранение наркотиков.
По статье "Убийство" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?